Под Афинами сгорели более 50 га леса

Крупный лесной пожар произошел сегодня в пригороде Афин. Стихийное бедствие было зафиксировано в нескольких километрах к северу от греческой столицы. В результате пожара, продолжавшегося несколько часов, сгорели 50 га соснового бора, передает АР.

Для ликвидации пожара были задействованы шесть пожарных самолетов, два вертолета и 15 специализированных машин. Из населения никто не пострадал. О причинах пожара не сообщается.

В этом году Греции не везет: лесные пожары начались уже в апреле - тогда на острове Эвбея неподалеку от Афин выгорели более 1 тыс. га леса. Отметим, лесные пожары в этом регионе Средиземноморья - типичное явление для летнего времени года. Часто локальные возгорания перерастают в крупные пожары из-за сухой погоды и шквалистого ветра. В сентябре прошлого года пожарные боролись сразу с несколькими сильными пожарами – в Аркадии, Аттике, на острове Закинф, в Арте, в Халкидики.