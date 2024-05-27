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Военная операция на Украине ,  
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Советника губернатора Орловской области Лежнева обвинили в мошенничестве

Сюжет
Военная операция на Украине
Задержанный чиновник обвиняется по ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой. Сейчас суд решает вопрос о мере пресечения
Сергей Лежнев
Сергей Лежнев (Фото: lezhnev_sergey / Telegram)

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении Сергея Лежнева — советника губернатора Орловской области Андрея Клычкова, сообщили РБК в пресс-службе Советского районного суда города Орел.

«Да, поступил материал, <…> сейчас судебное заседание (по избранию меры пресечения. — РБК) проходит», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что Лежнев обвиняется по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.

По этой статье обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Советника орловского губернатора Сергея Лежнева задержали
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Сергей Лежнев

По информации местных СМИ, Лежнева задержали 25 мая, он находился в изоляторе временного содержания. «Орел Times» связывает задержание чиновника с делом о хищении при реконструкции Красного моста в Орле. Подрядчик, гендиректор белгородского ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов, был осужден на четыре с половиной года колонии общего режима по обвинению в хищении 76 млн руб., он дал показания на чиновников. В 2022 году у Лежнева проходили обыски, пишет издание.

24 мая Лежнев опубликовал в своем телеграм-канале последний пост, в котором рассказал о доставке помощи в Кременную (ЛНР).

РБК обратился за комментарием в СК по Орловской области. Пресс-секретарь губернатора отказался от комментариев.

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В ноябре прошлого года Лежнев попал под обстрел в Кременной. Тогда он подвергся критике телеграм-каналов и журналистов, обвинивших его в «раскрытии расположения» российских вооруженных сил. Лежнев отверг эти обвинения, заявив, что фото- и видеосъемка в процессе доставки гуманитарных грузов — это нормальная практика для волонтеров, а привезенное они раздают на обычной дороге между городами, поэтому «о каком-то расположении войск здесь не идет речь, так трактовать не надо».

Годом ранее он отреагировал на обращение мобилизованных, которые пожаловались губернатору Клычкову на рвущиеся рюкзаки и дешевые китайские фонарики, привезенные чиновниками. Лежнев назвал критиков «розовыми жопами».

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Мария Гусарова
Орловская область губернаторы советник мошенничество новости
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