Советника орловского губернатора Сергея Лежнева задержали

Сергей Лежнев (Фото: lezhnev_sergey / Telegram)

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев был задержан, пишут «Орловские новости» со ссылкой на источники. Его доставили в Орел и поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

Орел Times со ссылкой на прокуратуру региона уточняет, что Лежнева задержали 25 мая. Издание связывает задержание чиновника с делом о хищении при реконструкции Красного моста в Орле. Подрядчик, гендиректор белгородского ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов, был осужден на 4,5 года колонии общего режима по обвинению в хищении 76 млн руб., он дал показания на чиновников. В 2022 году у Лежнева проходили обыски, пишет издание.

По информации «Орловских новостей», последние полтора года Лежнев занимался доставкой гуманитарных грузов в зону военной операции. Издание называет его ближайшим другом губернатора Андрея Клычкова. Он стал советником Клычкова сразу после того, как тот занял пост, и отвечает за взаимодействие со СМИ. Клычков и Лежнев дружат семьями, они вместе отмечали последний Новый год, пишет газета.

24 мая Лежнев опубликовал в своем телеграм-канале последний пост, в котором рассказал о доставке помощи в Кременную (ЛНР).

РБК обратился за комментарием в СК по Орловской области. Пресс-секретарь губернатора отказался от комментариев.

В ноябре прошлого года Лежнев попал под обстрел в Кременной. «Славу Богу что прилет был в десяти метрах, все живы и здоровы. Если бы мы поставили машину как всегда, тогда бы точно было иначе. Пойду в храм», — рассказывал тогда советник губернатора.

В ноябре 2022 года Лежнев в телеграм-канале отреагировал на обращение мобилизованных, которые пожаловались Клычкову на рвущиеся рюкзаки и дешевые китайские фонарики, привезенные чиновниками. Лежнев назвал комментаторов «розовыми жопами».

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