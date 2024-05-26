 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Советника орловского губернатора Сергея Лежнева задержали

Сергей Лежнев
Сергей Лежнев (Фото: lezhnev_sergey / Telegram)

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев был задержан, пишут «Орловские новости» со ссылкой на источники. Его доставили в Орел и поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

Орел Times со ссылкой на прокуратуру региона уточняет, что Лежнева задержали 25 мая. Издание связывает задержание чиновника с делом о хищении при реконструкции Красного моста в Орле. Подрядчик, гендиректор белгородского ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов, был осужден на 4,5 года колонии общего режима по обвинению в хищении 76 млн руб., он дал показания на чиновников. В 2022 году у Лежнева проходили обыски, пишет издание.

По информации «Орловских новостей», последние полтора года Лежнев занимался доставкой гуманитарных грузов в зону военной операции. Издание называет его ближайшим другом губернатора Андрея Клычкова. Он стал советником Клычкова сразу после того, как тот занял пост, и отвечает за взаимодействие со СМИ. Клычков и Лежнев дружат семьями, они вместе отмечали последний Новый год, пишет газета.

24 мая Лежнев опубликовал в своем телеграм-канале последний пост, в котором рассказал о доставке помощи в Кременную (ЛНР).

РБК обратился за комментарием в СК по Орловской области. Пресс-секретарь губернатора отказался от комментариев.

В ноябре прошлого года Лежнев попал под обстрел в Кременной. «Славу Богу что прилет был в десяти метрах, все живы и здоровы. Если бы мы поставили машину как всегда, тогда бы точно было иначе. Пойду в храм», — рассказывал тогда советник губернатора.

В ноябре 2022 года Лежнев в телеграм-канале отреагировал на обращение мобилизованных, которые пожаловались Клычкову на рвущиеся рюкзаки и дешевые китайские фонарики, привезенные чиновниками. Лежнев назвал комментаторов «розовыми жопами».

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Советника орловского губернатора Сергея Лежнева задержали Политика, 14:54
В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ Экономика, 14:54
В Севастополе шесть детей отравились хлором после тренировки в бассейне Общество, 14:38
В Белгороде объявлена ракетная опасность Политика, 14:29
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии Политика, 14:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:05
Украинский дрон атаковал грузовик в Шебекино Политика, 13:59
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Британии завершили расследование дела о заражении тысяч пациентов ВИЧ Общество, 13:57
Минобороны сообщило о взятии села Берестовое в Харьковской области Политика, 13:45
Задержанный за взятку краснодарский вице-губернатор подал в отставку Политика, 13:41
В Курской области два человека пострадали при атаке со стороны Украины Политика, 13:38
«Спартак» продлил контракт со своим лучшим хоккеистом Спорт, 13:19
Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону Общество, 13:17
Медведев ответил Польше предупреждением о «доле радиоактивного пепла» Политика, 12:57