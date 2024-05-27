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В Папуа — Новой Гвинее более 2 тыс. человек оказались под завалами. Видео

В Папуа — Новой Гвинее более 2 тыс. человек оказались под завалами после оползня
В Новой Гвинее обнаружены тела 670 погибших при сходе оползня, еще 2 тыс. находятся под землей, шансы на их спасение невелики. Дома погребены под слоем земли в 8 метров. Среди погибших могут быть большое число детей

В Папуа — Новой Гвинее более 2 тыс. человек оказались под завалами. Видео
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Более 2 тыс. человек в Папуа — Новой Гвинее оказались погребены заживо в результате схода оползня на прошлой неделе в провинции Энга, сообщил национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями в письме в ООН, передает Reuters.

«Ситуация остается нестабильной, поскольку оползень продолжает медленно сходить, создавая постоянную опасность как для спасательных команд, так и для выживших», — сказано в документе.

Накануне спасатели обнаружили тела 670 погибших.

Особенности рельефа местности, удаленность места происшествия и междоусобные конфликты усложняют доставку помощи и снижают шансы обнаружения выживших, отмечает агентство. В пострадавшем районе проживали около 4 тыс. человек, однако точную оценку получить сложно, поскольку в последний раз перепись там проводили в 2000 году, многие люди живут в отдаленных горных деревнях. Власти опасаются, что многие погибшие — дети в возрасте до 15 лет.

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Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Оползень сошел в ночь на пятницу, 24 мая. Пострадавшая провинция Энга находится примерно в 600 км от столицы страны Порт-Морсби. Под завалами оказалось не менее 150 домов. Около 1250 человек вынужденно покинули дома.

«Дома погребены под слоем земли глубиной около восьми метров. Поэтому приходится пробираться сквозь завалы», — оценили в местном подразделении CARE International.

«Земля все еще движется, камни падают, грунт трескается из-за постоянного повышенного давления, а грунтовые воды текут», — сказал глава миссии миграционного агентства ООН в Папуа — Новой Гвинее Серхан Актопрак. По его словам, люди используют для раскопок палки, лопаты и вилы. Местный бизнесмен предложил использовать его экскаватор, но местные жители не позволяют использовать тяжелую технику, пока не выполнят все траурные ритуалы.

США помогут в спасательных и восстановительных работах, пообещал президент Джо Байден. Австралийский МИД также заявил, что поможет пострадавшим.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Папуа – Новая Гвинея сход оползня
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