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Общество ,  
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В Казахстане заявили, что не прекращали оформлять ИИН иностранцам

На сайте электронного правительства страны оформление ИИН пока недоступно, но получить его можно в центрах обслуживания населения. Иностранцам это нужно в том числе для того, чтобы открыть счет в банке
Виды Байконура
Виды Байконура (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В Казахстане иностранцы могут получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в центрах обслуживания населения (ЦОН), на сайте электронного правительства страны эта услуга пока недоступна, сообщает портал Infromburo.kz со ссылкой на пресс-службу единого провайдера госуслуг Казахстана «Правительство для граждан».

Накануне, 27 мая, портал Orda.kz обратил внимание, что на сайте электронного правительства приостановили выдачу ИИН иностранцам и лицам без гражданства, которые временно пребывают в стране. При попытке получить услугу появляется уведомление: «Планируемый срок возобновления доступности услуги — 1 октября 2022 [года]». Почему ее предоставление приостановлено, не уточняется.

Лещенко оформил ИИН в Казахстане
Общество
Лев Лещенко

ИИН представляет собой уникальный номер, который нужен для сохранения сведений, относящихся к определенному физическому лицу в национальных реестрах идентификационных номеров, информационных системах в госорганах. Иностранные граждане должны получить его при открытии счета в банках Казахстана в случае получения дохода из источников в республике; при приобретении имущества, облагаемого налогами; при назначении руководителями юридических лиц, выступающих резидентами в республике, или филиалов, представительств юридических лиц нерезидентов.

Informburo.kz со ссылкой на данные МВД Казахстана указывал, что начиная с марта ИИН получили 35,7 тыс. гражданин России. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года его оформили только 2,2 тыс. россиян, то есть в 16 раз меньше. Выросло и число граждан Украины, получивших ИИН, с 213 до 637 (в три раза).

В середине мая, как сообщали Orda.kz и Zakon.kz, ИИН получил народный артист РСФСР Лев Лещенко. После этого он открыл карту в Kaspi Bank.

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