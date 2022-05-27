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Сайт госуслуг Казахстана перестал принимать заявки на ИИН от иностранцев

На сайте электронного правительства Казахстана приостановили оказание услуги по формированию индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранцам и лицам без гражданства, которые временно пребывают в стране. Внимание на это обратил Telegram-канал портала Orda.kz.

При попытке получить услугу на сайте появляется уведомление: «Планируемый срок возобновления доступности услуги — 1 октября 2022». Причины приостановления услуги не указаны.

С марта текущего года ИИН получили 35 782 гражданина России, что в 16 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года (2230 россиян), и 637 граждан Украины, что в три раза больше, чем в прошлом году (213 украинцев), пишет Informburo.kz со ссылкой на МВД Казахстана.

Лещенко оформил ИИН в Казахстане
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Лев Лещенко

16 мая местные издания Orda.kz и Zakon.kz сообщали, что народный артист РСФСР Лев Лещенко получил ИИН в Алма-Ате, а после этого открыл карту в Kaspi Bank.

ИИН — это уникальный номер, который формируется для категорий физических лиц. В Казахстане ИИН необходим для сохранения сведений, относящихся к определенному физлицу в Национальных реестрах идентификационных номеров, информационных системах в госорганах.

Иностранные граждане должны получить ИИН при открытии счета в банках Казахстана; в случае получения дохода из источников в республике; при приобретении имущества, которое облагается налогами; при назначении руководителями юридических лиц, являющихся резидентами в республике; при назначении иностранцев руководителями филиалов, представительств юридических лиц нерезидентов.

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