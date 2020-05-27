«Полюс» сообщил о повреждениях в палаточном лагере для вахтовиков с COVID

В компании заверяют, что из-за сильного ветра пострадала лишь часть палаток, большинство из них стояли пустые. В социальных сетях появляются видео из лагеря вахтовиков, на которых те протестуют против условий содержания

Фото: Пресс-служба компании «Полюс» / РИА Новости

Сильный ветер 25 мая повредил часть палаток, предназначенных для размещения заразившихся коронавирусом вахтовиков на ГОК «Олипиадинский», сообщили РБК в компании «Полюс».

«В понедельник из-за резкого ухудшения погодных условий во всем Красноярском крае сильным ветром были повреждены 10 из 100 палаток лагеря для бессимптомных работников. На тот момент, компания использовала палаточный лагерь исключительно в виде маневрового жилого фонда для расселения и дезинфекции помещений в общежитиях. Именно поэтому большая часть палаток из лагеря на 2 тыс. мест стояли пустыми. Никто из сотрудников не пострадал», — заявили в компании. В пресс-службе «Полюса» отметили, что часть, а затем и все сотрудники были переведены в общежитие, где организован карантин.

«Компания тесно сотрудничает с медицинскими организациями и государственными службами по борьбе с чрезвычайными ситуациями для сдерживания распространения вируса. Работа Олимпиадинского ГОКа продолжается. К настоящему моменту коронавирус оказал лишь незначительное влияние на производство или поставки на горнодобывающие предприятия красноярской бизнес-единицы», — добавил представитель предприятия.

Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат — крупнейшее в России золотодобывающее предприятие. Первые случаи заражения среди вахтовиков на предприятии, расположенном на удалении от крупных населенных пунктов, начали выявлять в начале мая. К 18 маю число заболевших достигло 866 человек, а вскоре превысило тысячу человек.