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Пандемия коронавируса ,  
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«Полюс» сообщил о повреждениях в палаточном лагере для вахтовиков с COVID

В компании заверяют, что из-за сильного ветра пострадала лишь часть палаток, большинство из них стояли пустые. В социальных сетях появляются видео из лагеря вахтовиков, на которых те протестуют против условий содержания
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Фото: Пресс-служба компании «Полюс» / РИА Новости
Фото: Пресс-служба компании «Полюс» / РИА Новости

Сильный ветер 25 мая повредил часть палаток, предназначенных для размещения заразившихся коронавирусом вахтовиков на ГОК «Олипиадинский», сообщили РБК в компании «Полюс».

«В понедельник из-за резкого ухудшения погодных условий во всем Красноярском крае сильным ветром были повреждены 10 из 100 палаток лагеря для бессимптомных работников. На тот момент, компания использовала палаточный лагерь исключительно в виде маневрового жилого фонда для расселения и дезинфекции помещений в общежитиях. Именно поэтому большая часть палаток из лагеря на 2 тыс. мест стояли пустыми. Никто из сотрудников не пострадал», — заявили в компании. В пресс-службе «Полюса» отметили, что часть, а затем и все сотрудники были переведены в общежитие, где организован карантин.

«Компания тесно сотрудничает с медицинскими организациями и государственными службами по борьбе с чрезвычайными ситуациями для сдерживания распространения вируса. Работа Олимпиадинского ГОКа продолжается. К настоящему моменту коронавирус оказал лишь незначительное влияние на производство или поставки на горнодобывающие предприятия красноярской бизнес-единицы», — добавил представитель предприятия.

Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат — крупнейшее в России золотодобывающее предприятие. Первые случаи заражения среди вахтовиков на предприятии, расположенном на удалении от крупных населенных пунктов, начали выявлять в начале мая. К 18 маю число заболевших достигло 866 человек, а вскоре превысило тысячу человек.

На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
Общество
Карьер &laquo;Восточный&raquo; Олимпиадинского ГОК

Заразившихся вахтовиков поместили на карантин на территории предприятия. Пункты временного размещения были организованы силами компании и МЧС Красноярского края. 18 мая к развертыванию госпиталя на Олимпиадинском ГОКе приступило Минобороны.

Заразившиеся вахтовики жаловались на условия содержания. «Людей загнали под одну крышу по 80 человек, кушаем на подоконниках, подушек нет, лечения нет. Температура три дня держится — отправляют в Северо-Енисейский», — говорил изданию НГС24 13 мая один из сотрудников.

Красноярский «8 канал» 27 мая опубликовал сюжет, в котором также говорилось о проблемах с размещение работников. Так, палатки, развернутые военными, утверждал канал со ссылкой на рабочих, плохо закрепили, так как ставили их «прямо на грязи». Также канал сообщил о том, что в лагере начались протесты. На записи, опубликованной «8 каналом», было видно, как не менее ста человек столпились около палаток, на огороженной ленточками территории. Они выкрикивали жалобы на условия размещения, холод в палатках и отсутствие мест, чтобы помыться. Аналогичные записи появились в социальных сетях.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, «Полюс», Красноярский край
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В Красноярском крае развернули полевой госпиталь для больных с COVID-19
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