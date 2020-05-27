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ФСБ изъяла в подпольных мастерских 188 стволов стрелкового оружия

ФСБ провела новую операцию по борьбе с подпольным оборотом оружия. Спецслужба накрыла 13 подпольных мастерских, в которых нашли автоматы, винтовки и гранатометы

Видео: ЦОС ФСБ
Видео: ЦОС ФСБ

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность 13 подпольных оружейных мастерских, в которых модернизировались гражданские образцы оружия и изготавливались боеприпасы.

«<...> из незаконного оборота изъято 188 единиц огнестрельного оружия: десять пулеметов (ПК, РПК, РПД, MG-42, «Максим»), 27 автоматов (АК-12, АК-103, АКС-74У, АКС- 74, АК-74М, АКМ), 14 пистолетов-пулеметов («Витязь», «Кедр», ГОТШ, ППС, МР-38, Thompson, М-56, RAK), 55 винтовок и карабинов (ВСС «Винторез», Мосина, СВТ, СКС, СВД, Mauser, Каr 98, CZ, М-16, М-4), 82 пистолета и револьвера (ТТ, ПМ, АПС, ПЯ, Colt, Mauser, Parabellum, Browning, Glock, Star, Walther, Beretta, наган, Smith&Wesson, Astra), а также три гранатомета (РПГ-7В, ГП-25, РПГ-26), 35 гранат (Ф-1, РГД-5, РКГ, Stielhandgranate), 20 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 16 000 патронов различного калибра, более 120 основных частей и комплектующих оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), три приспособления для бесшумной стрельбы», — говорится в сообщении Центра общественных связей.

С начала года это по меньшей мере третья масштабная операция, в ходе которой была пресечена деятельность нелегальных оружейных мастерских. В марте ФСБ отчитывалась о ликвидации подпольной оружейной сети, которая действовала в 16 регионах страны. Тогда в результате обысков по местам проживания и работы нелегальных оружейников сотрудники спецслужбы изъяли свыше 7 кг взрывчатых веществ и 193 единицы огнестрельного оружия, а также гранаты, взрыватели и 8 тыс. патронов.

О еще одном массовом рейде стало известно в конце апреля. Тогда оперативники раскрыли семь оружейных мастерских, в которых было изъято 95 единиц огнестрельного оружия, 17 кг взрывчатки, 550 взрывателей, 5 тыс. патронов и 16 глушителей.

Авторы: Владислав Гордеев, Георгий Тадтаев
Теги: оружие, оборот оружия, ФСБ
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