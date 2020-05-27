Продажи смартфонов в России резко упали

В апреле продажи смартфонов по сравнению с мартом упали на 42% в штуках и на 50% в деньгах. Эксперты уверены, что люди отказываются от дорогих покупок на фоне ситуации с коронавирусом

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».

В деньгах сокращение продаж составило 50%. Год к году падение продаж оказалось на уровне 24% в штуках и 29% в деньгах.

По словам эксперта по рынку телекоммуникационных товаров компании Анны Шебек, в апреле потребители предпочитали более дешевые телефоны, чем в марте, — в среднем 15 250 против 17 770 руб. При этом все больше и больше пользователей приобретают смартфоны в онлайн-магазинах в условиях пандемии: в марте было совершено на 38% больше продаж в интернете год к году, а в апреле — на 70%.

В МТС и «Вымпелкоме» «Ведомостям» подтвердили падение спроса на смартфоны и связали его с закрытием салонов связи из-за распространения коронавируса и падением покупательской активности в офлайне.