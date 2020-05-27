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Продажи смартфонов в России резко упали

В апреле продажи смартфонов по сравнению с мартом упали на 42% в штуках и на 50% в деньгах. Эксперты уверены, что люди отказываются от дорогих покупок на фоне ситуации с коронавирусом
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».

В деньгах сокращение продаж составило 50%. Год к году падение продаж оказалось на уровне 24% в штуках и 29% в деньгах.

По словам эксперта по рынку телекоммуникационных товаров компании Анны Шебек, в апреле потребители предпочитали более дешевые телефоны, чем в марте, — в среднем 15 250 против 17 770 руб. При этом все больше и больше пользователей приобретают смартфоны в онлайн-магазинах в условиях пандемии: в марте было совершено на 38% больше продаж в интернете год к году, а в апреле — на 70%.

В МТС и «Вымпелкоме» «Ведомостям» подтвердили падение спроса на смартфоны и связали его с закрытием салонов связи из-за распространения коронавируса и падением покупательской активности в офлайне.

Эксперты сообщили о крупнейшем падении поставок смартфонов за всю историю
Бизнес
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

При этом в «Ситилинк» сообщили о росте продаж в марте в 1,5 раза, однако после введения режима самоизоляции темпы роста упали до 30%. В мае произошел новый скачок продаж, сейчас их темпы превышают прошлогодние более чем в два раза.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков спрогнозировал снижение показателей в конце 2020 года по сравнению с аналогичными показателями в конце 2019 года, когда было продано около 30 млн смартфонов. По его словам, из-за потери работы или такой возможности в будущем люди отказываются от дорогих покупок.

Спад продаж смартфонов последовал за ажиотажным спросом на них, утверждает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, этот процесс усилился из-за самоизоляции и перехода многих людей на удаленную работу и, соответственно, роста интереса к ноутбукам и телевизорам.

Автор: Мария Лисицына
Теги: смартфоны, продажи
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