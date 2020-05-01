Эксперты сообщили о крупнейшем падении поставок смартфонов за всю историю

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500% Общество, 06:43 Вильфанд перечислил «очаги» теплой погоды в России на предстоящей неделе Общество, 06:40 Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Политика, 06:11 Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом Общество, 05:45 МВД Венесуэлы сообщило о предотвращении вторжения боевиков из Колумбии Политика, 05:10 Трамп анонсировал создание в США вакцины от коронавируса до конца года Общество, 04:48 AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств Общество, 04:02 Трамп заявил об отсутствии данных разведки в США о коронавирусе до января Политика, 03:39 Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому Политика, 02:50 Президент Сербии анонсировал отмену введенного из-за вируса режима ЧС Общество, 02:26 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек Общество, 01:54 Эксперт Минздрава обозначил пик эпидемии коронавируса в России Общество, 01:41 В Праге установили доску и памятник бойцам Русской освободительной армии Политика, 01:38 Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандального высказывания Общество, 00:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты сообщили о крупнейшем падении поставок смартфонов за всю историю

В первом квартале 2020 года поставки сократились на 11,7% из-за пандемии коронавируса. Больше всего пострадала компания Samsung — ее поставки снизились почти на 19%
Apple AAPL $290,06 +1,38% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Мировые поставки смартфонов снизились на 11,7% в первом квартале 2020 года (в годовом выражении), сообщает аналитическая компания International Data Corporation (IDC). Эти выводы основаны на предварительных данных компании. Это стало самым сильным падением поставок за всю историю, говорится в сообщении IDC.

В компании отмечают, что сокращение поставок не стало сюрпризом после того, как пандемия коронавируса парализовала экономику Китая, а затем распространилась на остальной мир. Китай стал наиболее сильно пострадавшим регионом — там поставки упали на 20,3% в годовом выражении. Это оказало влияние на остальные страны, которые зависят от экспорта из КНР, и вызвало много проблем, пишет в отчете IDC.

«То, что началось как исключительно внутрикитайская проблема с поставками, выросло до глобального экономического кризиса и к концу первого квартала года оказало влияние на спрос. В то время как цепочка поставок из Китая начала восстанавливаться в конце квартала, как и ожидала IDC, крупнейшие экономики мира практически остановились, вызвав тем самым падение спроса», — сказала директор по исследованиям программы IDC Worldwide Mobile Device Trackers.

WSJ сообщила о задержке производства флагманских iPhone из-за COVID-19
Технологии и медиа
Фото: China Daily / Reuters

Больше всего из-за пандемии пострадала Samsung, сделали вывод в аналитической компании. Поставки компании упали на 18,9% в годовом выражении, а доля на рынке сократилась с 23% в первом квартале 2019 года до 21,1% в тот же период в 2020 году. Существенные изменения произошли и в поставках Huawei — они сократились на 17,1%, доля рынка компании также уменьшилась (с 18,9% до 17,8%).

Кроме того, уменьшились поставки vivo (на 7%) и Xiaomi (на 6,1%). Менее всего пострадал Apple — он поставил меньше телефонов всего на 0,4%, а его доля рынка в первом квартале 2020 года даже выросла до 13,3% с 11,8% в 2019 году.

Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщала о том, что из-за коронавируса Apple намерена отложить производство четырех флагманских моделей iPhone на месяц. Их планировалось начать производить в начале лета, а представить покупателям — в сентябре. Планам Apple помешали снизившийся спрос на телефоны и проблемы на производстве в Азии.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, смартфоны
Материалы по теме
Юристы оценили идею о введении в России регистрации смартфонов
Общество
«Связной» назвал самые популярные в России смартфоны в первом квартале
Технологии и медиа
Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter