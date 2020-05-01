Эксперты сообщили о крупнейшем падении поставок смартфонов за всю историю

В первом квартале 2020 года поставки сократились на 11,7% из-за пандемии коронавируса. Больше всего пострадала компания Samsung — ее поставки снизились почти на 19%

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Мировые поставки смартфонов снизились на 11,7% в первом квартале 2020 года (в годовом выражении), сообщает аналитическая компания International Data Corporation (IDC). Эти выводы основаны на предварительных данных компании. Это стало самым сильным падением поставок за всю историю, говорится в сообщении IDC.

В компании отмечают, что сокращение поставок не стало сюрпризом после того, как пандемия коронавируса парализовала экономику Китая, а затем распространилась на остальной мир. Китай стал наиболее сильно пострадавшим регионом — там поставки упали на 20,3% в годовом выражении. Это оказало влияние на остальные страны, которые зависят от экспорта из КНР, и вызвало много проблем, пишет в отчете IDC.

«То, что началось как исключительно внутрикитайская проблема с поставками, выросло до глобального экономического кризиса и к концу первого квартала года оказало влияние на спрос. В то время как цепочка поставок из Китая начала восстанавливаться в конце квартала, как и ожидала IDC, крупнейшие экономики мира практически остановились, вызвав тем самым падение спроса», — сказала директор по исследованиям программы IDC Worldwide Mobile Device Trackers.

Больше всего из-за пандемии пострадала Samsung, сделали вывод в аналитической компании. Поставки компании упали на 18,9% в годовом выражении, а доля на рынке сократилась с 23% в первом квартале 2019 года до 21,1% в тот же период в 2020 году. Существенные изменения произошли и в поставках Huawei — они сократились на 17,1%, доля рынка компании также уменьшилась (с 18,9% до 17,8%).