Начальник военного технополиса «Эра» перешел в администрацию президента

У военного инновационного технополиса «Эра» сменился начальник — Федор Дедус перешел на работу в администрацию президента. По данным источника РБК, его уходу предшествовал конфликт по поводу закупки суперкомпьютеров для «Эры»

Федор Дедус (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Полковник Федор Дедус, бывший начальником военного технополиса «Эра», уволился из Вооруженных сил и перешел на работу в администрацию президента, рассказали РБК два источника в Минобороны.

По их словам, Дедус занял должность референта управления по вопросам госслужбы и кадров. Обязанности начальника технополиса «Эра» минимум с февраля исполняет полковник Игорь Дробот.

Федор Дедус родился в 1973 году в Серпухове, окончил Военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского и Военную академию Генерального штаба. С декабря 2012 года по март 2014-го занимал должность заместителя директора Федеральной службы по оборонному заказу. Начальником технополиса «Эра» Дедус был назначен в марте 2018 года.