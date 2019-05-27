Начальник военного технополиса «Эра» перешел в администрацию президента

Полковник Федор Дедус, бывший начальником военного технополиса «Эра», уволился из Вооруженных сил и перешел на работу в администрацию президента, рассказали РБК два источника в Минобороны.
По их словам, Дедус занял должность референта управления по вопросам госслужбы и кадров. Обязанности начальника технополиса «Эра» минимум с февраля исполняет полковник Игорь Дробот.
Федор Дедус родился в 1973 году в Серпухове, окончил Военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского и Военную академию Генерального штаба. С декабря 2012 года по март 2014-го занимал должность заместителя директора Федеральной службы по оборонному заказу. Начальником технополиса «Эра» Дедус был назначен в марте 2018 года.
Что такое «Эра»
Инновационный технополис «Эра» — военная версия «Сколково». Идея создания принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Технополис строится в Анапе. Основной подрядчик строительства — компания «Бамстройпуть».
Как указано в концепции технополиса (есть у РБК), «Эра» станет специализированным научно-исследовательским и производственным комплексом с лабораториями и инжиниринговыми центрами, в котором будут разрабатываться продукты для российского оборонно-промышленного комплекса.
К работе в технополисе будут привлекать аспирантов, курсантов и студентов. В частности, на базе «Эры» сформировано несколько научных рот.
Научный руководитель технополиса — президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, старший брат акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.