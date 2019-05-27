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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Начальник военного технополиса «Эра» перешел в администрацию президента
У военного инновационного технополиса «Эра» сменился начальник — Федор Дедус перешел на работу в администрацию президента. По данным источника РБК, его уходу предшествовал конфликт по поводу закупки суперкомпьютеров для «Эры»
Федор Дедус (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Полковник Федор Дедус, бывший начальником военного технополиса «Эра», уволился из Вооруженных сил и перешел на работу в администрацию президента, рассказали РБК два источника в Минобороны.

По их словам, Дедус занял должность референта управления по вопросам госслужбы и кадров. Обязанности начальника технополиса «Эра» минимум с февраля исполняет полковник Игорь Дробот.

Федор Дедус родился в 1973 году в Серпухове, окончил Военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского и Военную академию Генерального штаба. С декабря 2012 года по март 2014-го занимал должность заместителя директора Федеральной службы по оборонному заказу. Начальником технополиса «Эра» Дедус был назначен в марте 2018 года.

Что такое «Эра»

Инновационный технополис «Эра» — военная версия «Сколково». Идея создания принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Технополис строится в Анапе. Основной подрядчик строительства — компания «Бамстройпуть».

Как указано в концепции технополиса (есть у РБК), «Эра» станет специализированным научно-исследовательским и производственным комплексом с лабораториями и инжиниринговыми центрами, в котором будут разрабатываться продукты для российского оборонно-промышленного комплекса.

К работе в технополисе будут привлекать аспирантов, курсантов и студентов. В частности, на базе «Эры» сформировано несколько научных рот.

Научный руководитель технополиса — президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, старший брат акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.

Суперкомпьютеры в «Эре»

По словам источника РБК в Минобороны, увольнению Дедуса предшествовал конфликт по поводу закупки суперкомпьютеров для технополиса. «Он отказался подписывать [документы]. После этого его приказом отправили в отпуск, из которого он не вышел на работу», — утверждает собеседник.

В пресс-службе Минобороны сообщили РБК, что полковник Дедус уволен из рядов Вооруженных сил по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Связь его ухода с закупкой суперкомпьютеров в ведомстве не прокомментировали. Дедус на момент публикации материала на звонки и СМС не ответил.

В марте этого года военное ведомство разместило на своем сайте сообщение об оснащении технополиса «Эра» суперкомпьютером. «В настоящий момент запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей», — говорится на сайте Минобороны. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщил, что суперЭВМ была создана по заказу Минобороны всего за два месяца.

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Суперкомпьютер, как указано в релизе, — это совместная разработка подведомственного института «Росатома» и входящего в «Ростех» холдинга «Росэлектроника».

О том, что в России создан мощный компактный компьютер, «Ростех» сообщал в ноябре 2018 года. Госкорпорация указывала, что входящий в нее холдинг «Росэлектроника» создал суперкомпьютер с рекордной пиковой производительностью (2200 трлн операций с плавающей запятой в секунду). Именно этот компьютер упоминало и официальное издание Минобороны «Звезда» в репортаже о технопарке «Эра».

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Мощность суперкомпьютера, о котором заявлял «Ростех» в ноябре 2018 года, делает его одним из самых мощных в мире. В мировом рейтинге суперкомпьютеров TOP500  три суперкомпьютера из России, самый мощный из них — «Ломоносов-2» (79-е место, производительность 2,48 Пфлопс). В 2018 году газета «Коммерсантъ» писала, что в Институте программных систем им. А.К. Айламазяна (его «Ростех» называет среди создателей своего суперкомпьютера) планируют создать первый крупный суперкомпьютер на отечественном процессоре «Эльбрус». Его мощность должна была позволить попасть в рейтинг TOP500. «Ростех» не раскрывает, на каких процессорах работает разработанный суперкомпьютер.

Авторы: Инна Сидоркова, Дада Линделл
Теги: Минобороны, Серегей Шойгу, Администрация президента России, Михаил Ковальчук
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