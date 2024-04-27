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Общество ,  
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В Турции полицейский открыл стрельбу в участке и ранил двух коллег

Фото: IMAGO / Global Look Press
Фото: IMAGO / Global Look Press

В полицейском участке города Адыяман в Турции сотрудник полиции открыл стрельбу, сообщает TGRT Haber.

Пострадали по меньшей мере двое полицейских. Инцидент, по данным телеканала, произошел в участке в пригороде Алтыншехир. О судьбе нападавшего не сообщается.

Halk TV со ссылкой на источники в полиции сообщает о двух погибших и восьми раненых. По информации телеканала, офицер вступил в спор со старшим комиссаром полицейского участка и начальником групп из-за заданий на контрольно-пропускном пункте и выстрелил в них. Кроме того, есть сведения о гибели начальника участка, добавляет Halk TV.

К участку направили большое количество машин скорой помощи, пострадавших госпитализировали. Агентство IHA опубликовало видео с места событий, на котором видно, как пострадавших транспортировали в машины скорой помощи, которые затем отъезжают от участка.

Неизвестный открыл стрельбу у гостиницы в Стамбуле
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Фото:IMAGO / Global Look Press

В начале апреля неизвестный открыл стрельбу у гостиницы в западном районе Стамбула Кючюкчекмедже. В результате выстрелов разбиты окна отеля. Отрикошетившие пули также попали в автобус, который проезжал мимо гостиницы. Среди постояльцев отеля и прохожих пострадавших не было.

В минувшем октябре произошла стрельба возле полицейского участка «Шалем», который находится недалеко от Дамасских ворот Старого города в Иерусалиме. Тогда пострадали двое полицейских: один получил тяжелые ранения, другой — ранения средней тяжести. Нападавший был обезврежен при попытке скрыться.

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Турция полицейский стрельба
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