Неизвестный открыл стрельбу у гостиницы в Стамбуле

Неизвестный открыл стрельбу у гостиницы в Стамбуле

Фото: IMAGO / Global Look Press

Неизвестный обстрелял гостиницу в западном районе Стамбула Кючюкчекмедже. Об этом сообщает турецкое информационное агентство DHA.

По данным агентства, в результате выстрелов разбиты окна отеля. Отрикошетившие пули также попали в автобус, который проезжал мимо гостиницы.

Среди постояльцев отеля и прохожих пострадавших нет, полиция разыскивает подозреваемого в нападении.

В августе 2023 года в отеле турецкого курорта Бодрум произошла перестрелка между постояльцами гостиницы и тремя людьми, приехавшими на автомобиле.

В результате нападения погиб человек, трое пострадали. Среди раненых был 17-летний подросток.