Неизвестный открыл стрельбу у гостиницы в Стамбуле
Неизвестный обстрелял гостиницу в западном районе Стамбула Кючюкчекмедже. Об этом сообщает турецкое информационное агентство DHA.
По данным агентства, в результате выстрелов разбиты окна отеля. Отрикошетившие пули также попали в автобус, который проезжал мимо гостиницы.
Среди постояльцев отеля и прохожих пострадавших нет, полиция разыскивает подозреваемого в нападении.
В августе 2023 года в отеле турецкого курорта Бодрум произошла перестрелка между постояльцами гостиницы и тремя людьми, приехавшими на автомобиле.
В результате нападения погиб человек, трое пострадали. Среди раненых был 17-летний подросток.
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