 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Неизвестный открыл стрельбу у гостиницы в Стамбуле

Неизвестный открыл стрельбу у гостиницы в Стамбуле
Фото: IMAGO / Global Look Press
Фото: IMAGO / Global Look Press

Неизвестный обстрелял гостиницу в западном районе Стамбула Кючюкчекмедже. Об этом сообщает турецкое информационное агентство DHA.

По данным агентства, в результате выстрелов разбиты окна отеля. Отрикошетившие пули также попали в автобус, который проезжал мимо гостиницы.

Среди постояльцев отеля и прохожих пострадавших нет, полиция разыскивает подозреваемого в нападении.

В отеле Бодрума один человек погиб в перестрелке
Общество
Фото:gd_project / Shutterstock

В августе 2023 года в отеле турецкого курорта Бодрум произошла перестрелка между постояльцами гостиницы и тремя людьми, приехавшими на автомобиле.

В результате нападения погиб человек, трое пострадали. Среди раненых был 17-летний подросток.

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино

Все больше стран отказываются принимать карту «Мир». Как платить за границей?

Теги
Стамбул Турция стрельба
Материалы по теме
В отеле Бодрума один человек погиб в перестрелке
Общество
СК возбудил уголовное дело после перестрелки в центре Москвы
Общество
Боевики атаковали отель в Сомали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 02 апр, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 02 апр, 16:46
Мать подозреваемого по делу об атаке на «Крокус» назвала теракт горем Общество, 09:40
«Столетний шторм» и потерянное десятилетие: что Рэй Далио предрек КНР Pro, 09:39
Малкин стал лучшим игроком дня в НХЛ Спорт, 09:38
Неизвестный открыл стрельбу у гостиницы в Стамбуле Общество, 09:26
Контракт с Минобороны с начала года подписали более 100 тыс. человек Политика, 09:18
Цена золота превысила $2300 за унцию и обновила исторический максимум Инвестиции, 09:16
Как российскому бизнесу избежать блокировки операций в китайских банках Pro, 09:12
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Суд заочно приговорил основателя ГК «Сенеж» по делу о мошенничестве Бизнес, 09:03
Производитель водки «Царская» выкупит один из крупнейших водочных заводов Бизнес, 09:00
Блинкен исключил отправку войск США на Украину Политика, 08:58
В России предложили приравнять донорство крови к благотворительности Общество, 08:48
Как продолжить карьеру топ-менеджеру 40+ Pro, 08:46
Тайвань отказался от помощи материкового Китая после землетрясения Политика, 08:28
Politico сообщило о риске развала линии фронта для ВСУ Политика, 08:07