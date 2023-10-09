В аэропорту Внуково возник сбой в системе обработки багажа
В международном аэропорту Внуково возникли технические неполадки в системе обработки багажа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Внуково.
«Багаж принимается/выдается через негабарит. Предпринимаются все меры для устранения неисправности», — добавили в столичном аэропорту.
В телеграм-канале «Авиаторщина» сообщается об огромных очередях во Внуково. По его данным, багажные ленты остановились на всех островках регистрации около 5:00 9 октября.
В связи с этим пассажиры должны после оформления на стойке регистрации пройти на стойку приема негабаритного багажа для сдачи зарегистрированного багажа.
Телеграм-канал Baza также сообщил о задержках многих рейсов в аэропорту Внуково.
Согласно онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 10:30 выдача багажа все еще идет для рейсов ZF 904 Шарм-эш-Шейх — Москва (прилетел в 6:28 мск), HY 9607 Бухара — Москва (прилетел в 7:02 мск), ТК 419 Стамбул — Москва (прилетел в 7:41 мск) и некоторых других рейсов, прилетевших до 9:30 мск.
Задержаны рейсы из Москвы в Анкару, Бодрум, Стамбул, Дубай, Тбилиси. В период с 8:00 до 10:00 все вылеты осуществлялись с задержками.
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