В аэропорту Внуково возник технический сбой в системе обработки багажа

В аэропорту Внуково возник сбой в системе обработки багажа

Багаж пассажиров в столичном аэропорту Внуково принимается и выдается через негабаритный груз из-за технических неполадок в системе обработки багажа

Обстановка в аэропорту Внуково (Фото: id709501457 / VK)

В международном аэропорту Внуково возникли технические неполадки в системе обработки багажа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Внуково.

«Багаж принимается/выдается через негабарит. Предпринимаются все меры для устранения неисправности», — добавили в столичном аэропорту.

В телеграм-канале «Авиаторщина» сообщается об огромных очередях во Внуково. По его данным, багажные ленты остановились на всех островках регистрации около 5:00 9 октября.

В связи с этим пассажиры должны после оформления на стойке регистрации пройти на стойку приема негабаритного багажа для сдачи зарегистрированного багажа.

Телеграм-канал Baza также сообщил о задержках многих рейсов в аэропорту Внуково.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 10:30 выдача багажа все еще идет для рейсов ZF 904 Шарм-эш-Шейх — Москва (прилетел в 6:28 мск), HY 9607 Бухара — Москва (прилетел в 7:02 мск), ТК 419 Стамбул — Москва (прилетел в 7:41 мск) и некоторых других рейсов, прилетевших до 9:30 мск.

Задержаны рейсы из Москвы в Анкару, Бодрум, Стамбул, Дубай, Тбилиси. В период с 8:00 до 10:00 все вылеты осуществлялись с задержками.