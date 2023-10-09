 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В аэропорту Внуково возник сбой в системе обработки багажа

В аэропорту Внуково возник технический сбой в системе обработки багажа
Багаж пассажиров в столичном аэропорту Внуково принимается и выдается через негабаритный груз из-за технических неполадок в системе обработки багажа
Обстановка в аэропорту Внуково
Обстановка в аэропорту Внуково (Фото: id709501457 / VK)

В международном аэропорту Внуково возникли технические неполадки в системе обработки багажа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Внуково.

«Багаж принимается/выдается через негабарит. Предпринимаются все меры для устранения неисправности», — добавили в столичном аэропорту.

В телеграм-канале «Авиаторщина» сообщается об огромных очередях во Внуково. По его данным, багажные ленты остановились на всех островках регистрации около 5:00 9 октября.

В связи с этим пассажиры должны после оформления на стойке регистрации пройти на стойку приема негабаритного багажа для сдачи зарегистрированного багажа.

Телеграм-канал Baza также сообщил о задержках многих рейсов в аэропорту Внуково.

Согласно онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 10:30 выдача багажа все еще идет для рейсов ZF 904 Шарм-эш-Шейх — Москва (прилетел в 6:28 мск), HY 9607 Бухара — Москва (прилетел в 7:02 мск), ТК 419 Стамбул — Москва (прилетел в 7:41 мск) и некоторых других рейсов, прилетевших до 9:30 мск.

Читайте на РБК Pro
Есть ли жизнь без Trello и Jira: куда переходят заблокированные россияне
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Стрессоустойчивость на работе и в жизни: как лидеру не терять контроль
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы

Задержаны рейсы из Москвы в Анкару, Бодрум, Стамбул, Дубай, Тбилиси. В период с 8:00 до 10:00 все вылеты осуществлялись с задержками.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Анастасия Серова Анастасия Серова
аэропорт Внуково технический сбой багаж
Материалы по теме
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов
Общество
Аэропорт Сочи перенаправил шесть рейсов из-за атаки дрона
Общество
В аэропорту Сочи объяснили задержку рейса на Москву на 4 часа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Кремль назвал эскалацию на Ближнем Востоке большой опасностью Политика, 12:01
Кремль заявил об отсутствии информации о жертвах среди россиян в Израиле Политика, 12:01
Est-a-Tet — о том, почему не стоит откладывать покупку недвижимости РБК Компании, 12:00
Израильские военные заявили, что силы ХАМАС обречены Политика, 11:57
Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума Инвестиции, 11:50
Число погибших от ударов Израиля палестинцев приблизилось к 500 человек Политика, 11:46
Росреестр назвал наиболее популярные типы квартир в новостройках Москвы Недвижимость, 11:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 11:39
«Детский мир» предложил акционерам новый способ продать свои бумаги Инвестиции, 11:39
50 лет без спама: как виртуальный ассистент экономит время абонентов Тренды, 11:38
На Бирюлевской линии метро построят станции двух типов Город, 11:33
Экономика страха: как добились успеха производители бутилированной воды Pro, 11:32
Главного раввина России госпитализировали после танцев в синагоге Общество, 11:32
Суд повторно оштрафовал Лазареву за отсутствие маркировки иноагента Политика, 11:31