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Блиновскую доставили на допрос
СК: задержанную за неуплату ₽918 млн налогов Елену Блиновскую доставили на допрос
Елена Блиновская
Блогера Елену Блиновскую, задержанную по подозрению в неуплате 918 млн руб. налогов, доставили на допрос, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК.
«Елена Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к ее допросу», — сказано в сообщении.
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