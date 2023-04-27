Блиновскую доставили на допрос

Елена Блиновская (Фото: Елена Блиновская / VK)

Блогера Елену Блиновскую, задержанную по подозрению в неуплате 918 млн руб. налогов, доставили на допрос, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК.

«Елена Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) столичного Следственного комитета, где следователи приступили к ее допросу», — сказано в сообщении.

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