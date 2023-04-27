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Суд приговорил бывшую помощницу Дворковича к 12 годам по делу о коррупции

Суд приговорил бывшую помощницу Дворковича Алексееву к 12 годам по делу о коррупции
По версии следствия, Алексеева получила от фармкомпаний билеты и путевки на отдых в Таиланде и Доминикане на сумму около 5,8 млн руб. в обмен на продвижение препаратов. Женщина свою вину не признала
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Замоскворецкий суд Москвы по делу о взятке приговорил к 12 годам колонии общего режима бывшую помощницу вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву, сообщил «Интерфакс».

Суд также обязал Алексееву выплатить штраф 75 млн руб. и на 15 лет запретил ей занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, «связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных функций». Женщину также лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».

Другого фигуранта дела — гендиректора компании «Медполимерпром» Дмитрия Борисова — приговорили к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть лет и штрафом 69,8 млн руб.

Алексееву признали виновной в получении двух особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК), Борисова — в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Как считает следствие, Алексеева получила от руководства «Медполимерпрома» и «Промомеда» взятки на сумму около 5,8 млн руб. в виде билетов и путевок на отдых в Таиланде и Доминикане. В обмен женщина должна была помочь в продвижении лекарственных препаратов. Алексеева вину не признала, Борисов признал вину полностью.

Алексееву задержали в феврале 2020 года вместе с экс-председателем совета директоров «Медполимерпрома», гражданином США Джином (Евгением) Спектором. Мужчина признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Его дело дважды рассматривалось в суде, в сентябре 2022 года американца приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима за посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК). Защита оспорила решение, но в апреле Мосгорсуд оставил наказание без изменений.

По делу также проходили бывший гендиректор и совладелец «Промомеда» Максим Якушкин и советник главы компании «Р-Фарм» Вадим Белоножко. Следствие считало, что они выступали в деле Алексеевой как взяткодатель и посредник. Их преследование было прекращено ввиду активного сотрудничества со следствием.

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В ноябре 2018 года источники РБК сообщали, что Алексееву, работавшую тогда в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова (ныне министр финансов), уволили из-за слива служебной информации. В прежнем составе правительства она работала помощником вице-премьера Аркадия Дворковича.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
взятка Аркадий Дворкович приговор
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