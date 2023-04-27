Какими увидел министр сгоревшие уральские поселки. Видео

Поселки Неустроево, Таежный и Сосьва, которые сгорели во время пожаров, посетили глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Они облетели села на вертолете.

В Сосьве сгорели около 100 домов, как жилых, так и нежилых, погибли два человека. В Таежном загорелся 21 дом. Из-за пожара без жилья в Сосьве остались порядка 600 человек. Власти области выделят 95 млн руб. на выплаты.

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