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На Камчатке экс-главу УМВД края приговорили к 11 годам тюрьмы за взятку

На Камчатке экс-главу УМВД края приговорили к 11 годам тюрьмы за взятку в 2 млн руб.
Михаил Киселев получил взятку от предпринимателя за то, что вернул ему подлежащую изъятию рыбную продукцию, перевозившуюся с нарушениями. Экс-главу УМВД приговорили к 11 годам тюрьмы и лишили звания генерал-майора полиции

Бывший начальник УМВД России по Камчатскому краю Михаил Киселев приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строго режима за получение взятки в размере 2 млн руб., сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Против Киселева были заведены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК (получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий). По версии следствия, взятку он получил от предпринимателя, занимавшегося рыбопереработкой, в 2020 году.

«Киселев отдал незаконные указания подчиненным ему сотрудникам полиции вернуть задержанную и подлежащую изъятию рыбопродукцию, которую руководитель местного рыбоперерабатывающего предприятия перевозил в отсутствие требуемых ветеринарных свидетельств», — говорится в сообщении СК. Кроме того, глава УМВД поручил скрыть эту информацию от других правоохранительных органов.

В ходе расследования на имущество Киселева на сумму более 2 млн руб. был наложен арест. По приговору суда он, кроме того, что отправится в тюрьму, также лишен специального звания «генерал-майор полиции» и не сможет занимать должности во власти в течение пяти лет.

Помимо Киселева, к уголовной ответственности привлекли давшего взятку предпринимателя и ряд сотрудников полиции, добавили в СК.

Киселев возглавил камчатское УМВД в 2018 году, а уволен был в 2021-м. До этого он служил заместителем начальника УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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