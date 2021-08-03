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Следствие раскрыло детали дела на экс-главу камчатского МВД

О его задержании лично объявил глава МВД Владимир Колокольцев во время рабочей поездки на Камчатку. СК подозревает бывшего начальника полиции в получении взятки в 2 млн руб.
Михаил Киселев
Михаил Киселев (Фото: МВД РФ)

Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев в июле 2020 года получил взятку в размере 2 млн руб. «за сокрытие подчиненными факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу», полагает Следственный комитет. Деньги, по версии следствия, он получил от бизнесмена через посредников.

Оперативную деятельность по делу вели сотрудники ФСБ, а посредники при взятке дали признательные показания, следует из сообщения СК.

Киселев задержан, следствие планирует просить суд арестовать его. Обвинение ему намерены предъявить по статьям о превышении должностных полномочий и взятке в особо крупном размере (ч.1 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК).

Колокольцев заявил о задержании экс-главы камчатского МВД
Общество
Владимир Колокольцев

Киселева уволили из органов в июне. Камчатское управление МВД он возглавлял с июля 2018 года, успев прежде поработать участковым в Москве и замначальником УВД по столичному Юго-Западному административному округу. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев пояснял, что Киселева сняли с должности главы камчатского МВД, когда стала поступать информация о его «злоупотреблениях по службе».

Вместо Киселева полицию Камчатки возглавил полковник полиции Иван Кокухин. Последние три года он являлся заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю — начальником полиции. Награжден государственной наградой — медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД «За отличие в службе» III, II и I степени, «За доблесть в службе».

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Анна Громова Анна Громова
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