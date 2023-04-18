Офицера Генштаба осудили за просьбу дать взятку cтиральной машиной Bosch

Полковник Генштаба приговорен к штрафу в 400 тыс. руб., поскольку его действия суд счел покушением на мошенничество. Осужденный просил военкома купить ему стиральную машину, если тот не хочет проблем по итогам призывной кампании

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба Вооруженных сил России полковнику Ивану Мертвищеву назначен штраф в 400 тыс. руб. и запрет на занятие должностей в госорганах на два года за попытку получения взятки стиральной машиной Bosch за 72 тыс. руб., сообщает «Коммерсантъ».

Приговор вынес 235-й гарнизонный военный суд. Осужденный признал вину и уже написал прошение направить его на спецоперацию.

Дело против Мертвищева возбудили в ноябре прошлого года, указывает газета. Полковник перед началом призывной кампании сообщил военному комиссару Раменок, что последний должен приобрести ему стиральную машину Bosch, если военком не хочет проблем «сверху» из-за плохого хода призыва. Мертвищев пообещал, что найдет, к чему придраться, даже если по документам все было бы в порядке, если не получит желаемое.

О просьбе офицера Генштаба военкомат сообщил в департамент военной контрразведки. В итоге Мертвищева задержали сотрудники ФСБ.

Изначально случай рассматривался по статье о взяточничестве (п. «б» ч. 5 ст. 290), но затем его переквалифицировали в покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК), поскольку выяснилось, что Мертвищев хотел обмануть руководство военкомата Раменок. Полковник должен был подписать рапорт о результатах проверки работы военкоматов по призыву, а раменский не входил в перечень тех, в которых планируются проверки, потому Мертвищев и выбрал его. Стиральная машина нужна была ему, поскольку он недавно закончил ремонт квартиры.

Прокуратура просила дать полковнику два года колонии, но адвокаты и Мертвищев настояли, что его действия были именно попыткой мошенничества, а не взяткой. Суд согласился с этими утверждениями, поскольку Мертвищев даже не успел воспользоваться новой машиной — его задержали во время получения этой взятки.