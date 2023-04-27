Присяжные признали виновным «главу связанного с Плахотнюком наркокартеля»

В Мосгорсуде завершается процесс по делу крупнейшего наркокартеля, связанного с экс-лидером Демпартии Молдавии Плахотнюком. Раскрывавший дело наркокартеля следователь рассказал РБК, как был устроен трафик наркотиков в Россию

Михаил Плахотнюк (Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости)

На процессе в Мосгорсуде восемь присяжных из восьми признали виновным криминального авторитета Андрея Торкунова в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК), в грабеже, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 161 УК), и в вымогательстве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК), передает корреспондент РБК.

По версии следствия, Торкунов, известный в криминальных кругах под прозвищем Турок, руководил наркокартелем, связанным с богатейшим бизнесменом Молдавии Владимиром Плахотнюком в России. В июне 2019 года МВД предъявило Плахотнюку заочное обвинение в организации поставок марокканского гашиша в Россию через Испанию.

Экс-начальник 3-го отдела управления МВД по расследованию организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, полковник юстиции в отставке Сергей Пелих, руководивший следственной бригадой с 2017 по 2021 год, рассказал РБК подробности расследования деятельности группировки. Он сообщил, что из 37 эпизодов преступной деятельности Торкунова, которого задержали в феврале 2021 года, до суда пока дошли только три.

Как следствие вышло на наркоторговцев

По словам Пелиха, еще в 2012 году среди крупных торговцев наркотиками появилось много выходцев из Молдавии. Наиболее известным из них был Олег Прутяну, он же Борман. «Его люди специализировались на организации сбыта гашиша, — говорит Пелих. — Мы стали отрабатывать поставки и постепенно по цепочке дошли до руководителей преступной группы, среди них были молдавские политики».

Как рассказывает следователь, расследование привело правоохранителей к испанскому побережью, в Андалусию. По словам Пелиха, Прутяну отбывал срок в португальской тюрьме в середине 2000-х и там познакомился с другими будущими лидерами группировки Александром Стегереску (Сашей Спортсменом) и с гражданином Испании Мануэлем Сильвио де ла Пасом (Лоло).

По данным следствия, Прутяну и Стегереску рекрутировали для картеля граждан Молдавии, чтобы те занимались перевозкой крупных партий наркотиков через Европу, а испанец отвечал за переправку гашиша из Марокко в Испанию. Андрей Попа по прозвищу Страшенский отвечал в группировке Бормана за организацию и контроль доставки из Испании и сбыт гашиша в России.

Контроль за западной частью маршрута транспортировки наркотиков в Россию Прутяну доверил своему двоюродному брату Андрею Торкунову. Впервые российские следователи узнали о его участии в деле от испанских коллег. С 2013 года Торкунов был так называемым смотрящим за действиями этнических молдавских преступных группировок на территории Московской области. «Он был единственным в России вором от молдавской организованной преступности», — утверждает Пелих.

В суде в качестве доказательства обвинение представило справку главного управления ФСИН по Челябинской области, в которой говорится, что Торкунов зарекомендовал себя как приверженец воровских традиций, активно пропагандирует криминальную субкультуру, а в местах заключения признан злостным нарушителем установленного порядка — совершил 241 нарушение. В рапорте одного из оперативников ФСИН говорится, что, когда Торкунов прибыл в исправительную колонию № 10 по Пермскому краю, то осужденные были оповещены путем так называемого прогона. Записки с информацией о прибытии вора в законе передавали по так называемым дорогам — веревкам, натянутым между окнами камер. В 2020 году, когда Турка перевели в СИЗО-5 УФСИН Москвы, на вопрос, имеет ли он статус так называемого вора в законе, обвиняемый от ответа воздержался.

По данным следствия, Торкунов в числе прочего курировал банду Николая Греку, осуществлявшую разбойные нападения на коттеджи в Подмосковье. В апреле 2020 года Московский областной суд вынес приговор десяти выходцам из Молдавии, которых признали виновными в бандитизме (ст. 209 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК) и вооруженных разбойных нападениях (ст. 162 УК). По версии следствия, налетчики действовали на территории Подмосковья и Новой Москвы с мая 2012 года по октябрь 2016-го. Вооруженные преступники по ночам проникали на заранее изученные объекты, связывали их обитателей и забирали все имеющиеся ценности. В результате 15 разбойных нападений они завладели деньгами и ценностями на сумму более 150 млн руб. Среди потерпевших — семьи генерал-майора ФСБ и Героя России Умар-Паши Ханалиева, бывшего сопредседателя движения «Деловая Россия» Андрея Назарова, авторитетного предпринимателя из Солнцево Александра Аверина и ресторатора Мехди Дусса (владельца ресторана La Marée), свидетеля в деле полковника Дмитрия Захарченко.

При обыске в доме Торкунова в поселении Марушкинское помимо оружия и наркотиков обнаружили несколько образцов коллекционного холодного оружия, похищенного при разбойном нападении на коттедж ресторатора.

Сергей Пелих рассказал, что правоохранительные органы Молдавии расследуют уголовные дела по фактам руководства преступным сообществом и вымогательства (ч. 1 ст. 284, ч. 6 ст. 189 УК Молдавии). В них говорится, что банда Турка действовала как на территории республики, так и за ее пределами. В материалах отмечено, что Торкунов назначал «положенцев-надзирателей» в различных регионах России и Молдавии, отвечавших за подпитку «общака». В 2017 году в Молдавии Торкунова объявили в международный розыск.

Как была устроена перевозка из Европы в Россию

В материалах дела, которое находится в производстве Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, говорится, что люди Плахотнюка и Прутяну организовали «устойчивый контрабандный канал поставок из Европы в Россию наркотического средства гашиш в особо крупных размерах».

По данным следствия, участники группировки фасовали гашиш в герметичные упаковки, грузили их партиями по 300 кг на маломерные суда и, снабдив GPS-трекерами, сбрасывали в нейтральных водах Гибралтарского пролива. Там их вылавливали небольшие рыболовецкие лодки. Наркотики складировались в загородных домах и фермах на территории испанских провинций Уэльва, Севилья и Малага. По территории ЕС и СНГ их перевозили в автомобилях с тайниками.

В августе 2016 года в московском районе Ясенево был задержан уроженец Молдавии, у которого обнаружили в Range Rover Sport 13,6 кг гашиша. Правоохранители нашли наркотик в тайнике, оборудованном электромеханическим замком. В машине можно было перевозить до 200 кг наркотиков. Следствие установило, что организаторами поставки являются Прутяну и Торкунов. За одну партию курьер получал несколько тысяч евро, а прибыль организаторов исчислялась десятками тысяч.

Как выяснили российские следователи и сотрудники центральной бригады по борьбе с организованной преступностью управления по борьбе с наркотиками и организованной преступностью генерального комиссариата судебной полиции Испании, группировка действовала также в Германии, Молдавии, России, Нидерландах, на Украине и в Белоруссии.

В июне 2019 года Следственный департамент МВД предъявил Плахотнюку заочное обвинение в руководстве преступным сообществом и участие в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК). Также молдавского бизнесмена обвинили в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. «Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе с лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии», — заявили в МВД.