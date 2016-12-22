Сопредседатель «Деловой России» оказался пострадавшим от банды налетчиков

Мособлсуд начал рассматривать дело налетчиков, ограбивших дом сопредседателя «Деловой России» и избивших его монтировкой. Среди других потерпевших — генерал ФСБ, солнцевский бизнесмен и свидетель по делу полковника Захарченко

Андрей Назаров (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Московский областной суд во вторник, 23 октября, приступил к рассмотрению уголовного дела о банде налетчиков, нападавших на элитные особняки в Подмосковье. Как стало известно из обвинительного заключения, в числе пострадавших от действий преступников значатся семья сопредседателя «Деловой России», председатель совета директоров девелоперской компании «Гранель», общественный омбудсмен по защите предпринимателей от уголовного преследования Андрей Назаров.

Преступление было совершено вечером 20 сентября 2015 года в подмосковном Бузланово. Вооруженные пистолетами налетчики в масках бесшумно подошли к дому, вскрыли окно и пробрались внутрь. Ночевавшим на втором этаже 25-летнему сыну Назарова Денису и его супруге, а также самому Андрею Назарову и его жене надели наручники, а на головы — наволочки. Затем Назарова-старшего избили монтировкой, требуя указать места расположения сейфов и вскрыть их. Назаров отдал хранившиеся в доме драгоценности. Позже врачи констатировали у него переломы ребер со смещением и повреждением легких, а также закрытые переломы поперечных отростков двух поясничных позвонков.

Добычей налетчиков стали женское кольцо с желтым бриллиантом в 12 карат стоимостью 5 млн руб., мужское кольцо c белым бриллиантом в 6 карат стоимостью 2 млн руб., а также кольца, кулоны и серьги из белого, розового и желтого золота с бриллиантами фирмы Chopard на 4,3 млн руб. и украшения Tiffany, Cartier и др. на сумму более 4 млн руб. Преступникам достались также около 20 дорогих часов, включая мужские золотые Vacheron Constantin из коллекций Patrimony и Traditionelle Calibre, оцененные в 5 млн и 4 млн руб., платиновые Breguet за 4 млн руб., а также другие хронометры Vacheron Constantin, Breguet, Rolex, Hublot, Patek Philippe и др. стоимостью около 18 млн руб.

По версии следствия, налетчики действовали на территории Подмосковья и Новой Москвы по меньшей мере с 2012 по 2016 годы, совершив не менее 15 разбойных нападений и несколько краж.

Помимо семьи Назарова среди потерпевших — генерал-майор ФСБ и Герой России Умар-Паши Ханалиев, авторитетный предприниматель из Солнцево Александр Аверин и ресторатор Мехди Дусс, ставший свидетелем в деле полковника Дмитрия Захарченко.

Десять выходцев из Молдавии, включая предполагаемого лидера Николая Греку, обвиняются в бандитизме (ст. 209 УК РФ), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ) и вооруженных разбойных нападениях (ст. 162 УК РФ). Официальный ущерб по делу — 150 млн руб., 47 млн из них — стоимость дорогих часов и ювелирных украшений, похищенных в доме Назарова. Большинство обвиняемых, включая предполагаемого лидера, свою вину полностью отрицают. Им грозит до 15 лет лишения свободы.​