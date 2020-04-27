Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых

На скорую ложится огромная нагрузка, напомнил Воробьев. По его словам, за три ночи на прошлой неделе в Подмосковье госпитализировали до 800 человек с пневмонией, а за сутки одна машина проезжает 600 км по сравнению со 150 км ранее

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев извинился перед жителями за долгое ожидание скорой помощи. Об этом он заявил в своем Instagram.

«Прошу прощения у каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти», — сказал Воробьев.

На скорую ложится огромная нагрузка, отметил губернатор. По его словам, за три «ужасных ночи» на прошлой неделе, в частности, были госпитализированы до 800 человек с пневмонией.

Также в одном городе может не хватать мест для пациентов с коронавирусом, и тогда скорая помощь везет больного в другой. «Раньше за смену скорая ездила 150 км, а сейчас за сутки наезжает 600 км. Плюс увеличились госпитализации. Пациентов принимают 30–40 минут. Поэтому приходится ждать», — отметил Воробьев.