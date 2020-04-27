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Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых

На скорую ложится огромная нагрузка, напомнил Воробьев. По его словам, за три ночи на прошлой неделе в Подмосковье госпитализировали до 800 человек с пневмонией, а за сутки одна машина проезжает 600 км по сравнению со 150 км ранее
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев извинился перед жителями за долгое ожидание скорой помощи. Об этом он заявил в своем Instagram.

«Прошу прощения у каждого, кому пришлось нервничать и долго ждать. Так происходит потому, что врачи делают акцент на тех, кто на грани жизни и смерти», — сказал Воробьев.

На скорую ложится огромная нагрузка, отметил губернатор. По его словам, за три «ужасных ночи» на прошлой неделе, в частности, были госпитализированы до 800 человек с пневмонией.

Также в одном городе может не хватать мест для пациентов с коронавирусом, и тогда скорая помощь везет больного в другой. «Раньше за смену скорая ездила 150 км, а сейчас за сутки наезжает 600 км. Плюс увеличились госпитализации. Пациентов принимают 30–40 минут. Поэтому приходится ждать», — отметил Воробьев.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Он добавил, что власти продолжают набирать в скорую как врачей, так и водителей. В частности, на скорые пересели 23 человека из «Мострансавто», сообщил Воробьев. «Спасибо им, они настоящие мужики. Это опасная работа, вызывает искреннее уважение, что они осознанно берут на себя такой риск», — сказал он.

В России с конца марта действует режим самоизоляции. Жители могут выходить из дома в ряде разрешенных случаев, например в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также чтобы обратиться за срочной медицинской помощью, выгулять домашнее животное или вынести мусор.

В Москве, в которой выявлено больше всего случаев заражения, и идущим следом за ней Подмосковье введен пропускной режим. В области он продолжит работать и в майские праздники, сообщил Воробьев. «Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — заявил глава области.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Андрей Воробьев, скорая помощь, Подмосковье, коронавирус
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