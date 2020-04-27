Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков

Мошенники предлагали купить пропуск в мессенджере, брали деньги, а потом пропадали. В результате они дали признательные показания в МУРе

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России.

Как сообщили РБК в Group-IB, с 13 апреля произошел взрывной рост регистрации сайтов и аккаунтов в социальных сетях, авторы которых предлагали купить пропуск (изначально бесплатный) за 3000–5500 руб. Так, например, в одном из популярных мессенджеров гражданам предлагалось купить пропуска для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. Администраторов этой группы и вычислили эксперты отдела расследований Group-IB.

Как выяснилось, мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и обещали оформить пропуска по «серой схеме через портал госуслуг». За 2500–3000 руб. они просили прислать им паспортные данные, номер автомобиля и перевести деньги на карту. Однако после оплаты жертва не получала пропуск, а собеседники удаляли чат с ней и вносили телефон пострадавшего в черный список.

В результате полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое жителей Москвы, которые дали признательные показания. В их отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).