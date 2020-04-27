Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков
Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России.
Как сообщили РБК в Group-IB, с 13 апреля произошел взрывной рост регистрации сайтов и аккаунтов в социальных сетях, авторы которых предлагали купить пропуск (изначально бесплатный) за 3000–5500 руб. Так, например, в одном из популярных мессенджеров гражданам предлагалось купить пропуска для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. Администраторов этой группы и вычислили эксперты отдела расследований Group-IB.
Как выяснилось, мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и обещали оформить пропуска по «серой схеме через портал госуслуг». За 2500–3000 руб. они просили прислать им паспортные данные, номер автомобиля и перевести деньги на карту. Однако после оплаты жертва не получала пропуск, а собеседники удаляли чат с ней и вносили телефон пострадавшего в черный список.
В результате полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое жителей Москвы, которые дали признательные показания. В их отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).