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Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков

Мошенники предлагали купить пропуск в мессенджере, брали деньги, а потом пропадали. В результате они дали признательные показания в МУРе
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России.

Как сообщили РБК в Group-IB, с 13 апреля произошел взрывной рост регистрации сайтов и аккаунтов в социальных сетях, авторы которых предлагали купить пропуск (изначально бесплатный) за 3000–5500 руб. Так, например, в одном из популярных мессенджеров гражданам предлагалось купить пропуска для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. Администраторов этой группы и вычислили эксперты отдела расследований Group-IB.

Как выяснилось, мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и обещали оформить пропуска по «серой схеме через портал госуслуг». За 2500–3000 руб. они просили прислать им паспортные данные, номер автомобиля и перевести деньги на карту. Однако после оплаты жертва не получала пропуск, а собеседники удаляли чат с ней и вносили телефон пострадавшего в черный список.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В результате полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое жителей Москвы, которые дали признательные показания. В их отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

О задержании также сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отметил руководитель отдела расследований Group-IB Сергей Лупанин, мошенники используют темы коронавируса, самоизоляции и введения пропускного режима для новых схем: фейковых рассылок, обзвонов от имени соцзащиты, предложений покупки цифровых пропусков. Случается, что их задача не только украсть деньги, но и получить данные паспорта для оформления кредита в микрофинансовых организациях.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

По данным на воскресенье, 26 апреля, департамент инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB обнаружил 126 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками: 25 сайтов, 35 групп и аккаунтов в соцсетях и 66 Telegram-каналов. 78 из них заблокированы.

Автор: Артем Филипенок
Теги: мошенничество, пропуск, пандемия, коронавирус
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