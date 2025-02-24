Суд оштрафовал рэпера Noize MC за отсутствие плашки иноагента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев), признанного иностранным агентом, за отсутствие плашки об этом статусе, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Музыканта признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента — ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф до 50 тыс. руб., Алексеева обязали выплатить 45 тыс. руб.
Алексеев живет за рубежом и выступает против военной операции на Украине. В ноябре 2022 года Минюст признал его иностранным агентом. Суд уже несколько раз штрафовал рэпера за отсутствие маркировки об этом статусе.
В ноябре 2024 года ему также назначили штраф 50 тыс. руб. за дискредитацию российских войск.
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