В Чехии два человека погибли при нападении в супермаркете

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В чешском Градец-Кралове два человека погибли от ножевых ранений в супермаркете Action, сообщила местная полиция на своей странице в X.

«Обе жертвы получили настолько серьезные травмы, что, несмотря на все усилия, спасти их было невозможно», — написало ведомство.

Позже полиция уточнила, что погибшие — женщины. Как узнало издание Novinky, врачи скорой пытались их реанимировать около 40 минут.

По информации ČTK, правоохранительные органы подозревают в нападении шестнадцатилетнего подростка, его задержали в километре от супермаркета и арестовали. Нож с лезвием длиной 20 см нашли около магазина.

Сейчас подъезды к супермаркету перекрыты, на месте происшествия находятся десятки сотрудников полиции и несколько бригад скорой помощи, включая автомобиль экстренного реагирования.

В конце января в польском городе Олькуш мужчина с ножом также напал на людей в одном из супермаркетов. По данным полиции, в больницу попали четыре человека: мужчина и три женщины. Правоохранители и охранники супермаркета задержали в качестве подозреваемого 23-летнего местного жителя.