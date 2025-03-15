Во Франции мать и двое сыновей ворвались в школу с ножом

Мать и двое ее сыновей ворвались в среднюю школу города Пуасси днем 14 марта, у одного из подростков был при себе нож. По данным Le Parisien, поводом стал конфликт с учеником. Женщину и одного из братьев задержали, второй скрылся

Во французском городе Пуасси женщина и двое ее сыновей ворвались в местную школу, у одного из братьев при себе был нож, сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел накануне в первой половине дня в средней школе района Борегар, пишет издание. По его данным, хотя оба подростка фактически не посещают школу, у младшего брата был конфликт с одним из учеников: он стал причиной вооруженного нападения.

Женщину и одного из ее сыновей задержали, второй подросток скрылся, утверждает газета. Один из сотрудников школы рассказал Le Parisien, что паники в момент нападения не было, и ответственным удалось быстро обеспечить безопасность.

Мэр Пуасси Сандрин Дос Сантос выразила беспокойство в связи со случившимся, пояснив, что это не первое проявление насилия в учебном заведении.

«С января сообщалось о случаях насилия и краж вблизи школьного комплекса Ле Корбюзье. Сегодня в заведении произошли новые события, отличные от предыдущих. Я, безусловно, разделяю обоснованные опасения студентов, родителей и образовательного сообщества», — сказала она.

Мэр заверила, что правоохранители сохраняют бдительность, о чем свидетельствует быстрое вмешательство полицейских.

Она добавила, что «координация действий всех этих субъектов на местах, вероятно, позволила избежать трагедии». Дос Сантос также потребовала усилить патрулирование полицией периметра места, где произошло нападение.

Около месяца назад в Пуасси произошла ножевая драка с участием учеников средней школы имени Шарля де Голля, отмечает Le Parisien. 12 февраля на городской автобусной остановке подрались четверо молодых людей, из них трое были старшеклассниками. Пострадали три человека, их госпитализировали. Четвертый участник драки был задержан.