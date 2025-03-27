В Магаданской области при сходе лавины погибли четверо туристов
Четверо туристов погибли в результате схода снежной лавины на перевале «Дядя Ваня» в Ягоднинском округе Магаданской области, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Туристическая группа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале Дядя Ваня в 30 км от поселка Синегорье. Предварительно, четыре человека погибли, один — травмирован, еще один — не пострадал», — говорится в сообщении.
Для эвакуации туристов направили вертолет Ми-8, на борту которого группа из восьми спасателей. «По гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно», — отметили в ведомстве.
«Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципалитета уточнил, что пострадавший — руководитель тургруппы, он получил вывих. Предварительно, в группе были туристы из Москвы.
РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС по Магаданской области.
Материал дополняется
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов