В Магаданской области при сходе лавины погибли четверо туристов

Фото: Владимир Иванов / РИА Новости

Четверо туристов погибли в результате схода снежной лавины на перевале «Дядя Ваня» в Ягоднинском округе Магаданской области, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Туристическая группа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале Дядя Ваня в 30 км от поселка Синегорье. Предварительно, четыре человека погибли, один — травмирован, еще один — не пострадал», — говорится в сообщении.

Для эвакуации туристов направили вертолет Ми-8, на борту которого группа из восьми спасателей. «По гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно», — отметили в ведомстве.

«Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципалитета уточнил, что пострадавший — руководитель тургруппы, он получил вывих. Предварительно, в группе были туристы из Москвы.

РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС по Магаданской области.

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