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Главу группы попавших под лавину туристов арестовали на Камчатке

Суд арестовал главу группы попавших под лавину туристов на Камчатке
Фото: kamproc_41 / Telegram
Фото: kamproc_41 / Telegram

Елизовский районный суд Камчатского края арестовал руководителя туристической группы, которая попала под лавину в районе перевала Красноармейского. Об этом сообщила краевая прокуратура.

«32-летнему обвиняемому по уголовному делу, с учетом позиции прокурора, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства. Руководителя тургруппы обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Лавина сошла на туристическую группу из 11 человек в районе перевала Красноармейского 18 марта. Следствие считает, что это произошло вследствие «ненадлежащей оценки» опасности на маршруте. Группа была зарегистрирована в МЧС, уточнили в МЧС. Под лавиной погибли 19-летний юноша и 44-летняя женщина.

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Выжившие обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты. Туристам помогли дойти до лагеря, расположенного в 4 км от схода лавины, а затем доставили на снегоходах до места эвакуации. Часть пути спасателям и участникам лыжного похода пришлось пройти пешком из-за сложности ландшафта и опасности схода новых лавин, рассказало краевое управление МЧС.

Туристов эвакуировали на вертолете в город Елизово. Тела погибших не смогли забрать в тот же день из-за неблагоприятных погодных условий. Их эвакуировали 21 марта. Камчатское управление МЧС отметило, что на момент регистрации тургруппы, как и на момент их выхода на маршрут и схода лавины, действующих экстренных предупреждений от Камчатского противолавинного центра не было.

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Теги
Камчатка суд прокуратура арест лавина тургруппа туристы МЧС
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