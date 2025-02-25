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В Сочи спасатели нашли двух пропавших после схода лавины сноубордистов

В Сочи спасатели нашли двух пропавших после схода лавины сноубордистов
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Спасатели нашли двоих сноубордистов, пропавших после схода лавины в Сочи, сообщила пресс-служба МЧС России.

Мужчин вывели в безопасное место и передали врачам.

24 февраля на южном склоне горы Аибга в Адлерском районе города Сочи — за пределами горнолыжного курорта «Роза Хутор» — произошел сход снежной лавины.

В МЧС сообщили, что два туриста, катавшиеся в неположенном месте, находятся рядом с опасной зоной, еще один перестал выходить на связь. Следственный комитет начал проверку.

СК начал проверку после исчезновения туриста при сходе лавины у Сочи
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Поиски сноубордистов начались в тот же день, 24 февраля. В МЧС отметили, что спасательную операцию осложняют крутой рельеф и высокая лавинная опасность. Издание «Сочи онлайн» сообщало, что туристы находились на высоте от 2200 до 2500 м, где сейчас 20 градусов мороза.

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Теги
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