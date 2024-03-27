 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

СК получил 143 заявления о пропаже близких после теракта в «Крокусе»

СК получил 143 заявления о пропаже близких после теракта в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Всего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 140 человек, еще четверо остаются в тяжелом состоянии, сообщил ранее Мурашко. По данным СК, поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта, опознано 84 тела
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Следственный комитет поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении на странице ведомства.

«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — добавили в СК.

СК получил 143 заявления о пропаже близких после теракта в «Крокусе»
Video

МЧС накануне опубликовало список со 120 именами погибших. Всего, по последним данным Минздрава, в результате теракта погибли 140 человек. Крайне тяжелым остается состояние четверых пациентов, уточнял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» выросло до 140
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Вечером 22 марта вооруженные мужчины открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле», также они устроили пожар в здании. Огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня. Накануне МЧС сообщило о разборе более 900 куб. м обрушившихся конструкций и завершении аварийно-спасательных работ.

На следующий день после теракта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых. Четверых — непосредственных участников нападения — арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Президент Владимир Путин после теракта пообещал, что все причастные к нему будут найдены и понесут наказание. Директор ФСБ Александр Бортников говорил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Следственный комитет Крокус Сити Холл теракт погибшие
Материалы по теме
Член паралимпийской сборной России погибла в теракте в «Крокусе»
Спорт
В РПЦ после теракта заявили, что милосердие предпочтительнее мести
Общество
Семья Агаларовых направила ₽100 млн пострадавшим от теракта в «Крокусе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 17:15
Владелец «Маер» прокомментировал рост рынка рекламы за 2023 год Пресс-релиз, 18:36
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 18:33
В Домодедово водовоз повредил самый большой пассажирский самолет в мире Общество, 18:32
Госдума приняла закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома Общество, 18:29
В Госдуму внесут закон об обязательном страховании ТЦ Общество, 18:24
В США допустили, что потолок цен на российскую нефть будет снижен Политика, 18:18
Как не стать жертвой нарцисса — объясняет психолог Pro, 18:12
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Прокуратура захотела отправить Рубиалеса в тюрьму за поцелуй футболистки Спорт, 18:10
В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотников Политика, 18:09
Силы ПВО сбили три летевших к Белгороду беспилотника Политика, 18:08
Активиста языковых патрулей в Казахстане арестовали за оскорбление Путина Общество, 18:08
ЦБ смягчил правила валютного контроля для внешнеторговых контрактов Финансы, 18:04
В Ереване назвали решенным вопрос о российских пограничниках в аэропорту Политика, 18:00
«АвтоВАЗ» выбрал еще два названия для будущих автомобилей Авто, 17:56