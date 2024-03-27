СК получил 143 заявления о пропаже близких после теракта в «Крокус Сити Холле»

СК получил 143 заявления о пропаже близких после теракта в «Крокусе»

Всего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 140 человек, еще четверо остаются в тяжелом состоянии, сообщил ранее Мурашко. По данным СК, поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта, опознано 84 тела

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Следственный комитет поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении на странице ведомства.

«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — добавили в СК.

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МЧС накануне опубликовало список со 120 именами погибших. Всего, по последним данным Минздрава, в результате теракта погибли 140 человек. Крайне тяжелым остается состояние четверых пациентов, уточнял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вечером 22 марта вооруженные мужчины открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле», также они устроили пожар в здании. Огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня. Накануне МЧС сообщило о разборе более 900 куб. м обрушившихся конструкций и завершении аварийно-спасательных работ.

На следующий день после теракта ФСБ отчиталась о задержании 11 подозреваемых. Четверых — непосредственных участников нападения — арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Президент Владимир Путин после теракта пообещал, что все причастные к нему будут найдены и понесут наказание. Директор ФСБ Александр Бортников говорил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте подтверждают «украинский след».