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Суд в Казахстане отказался вернуть корабль «Буран» в госсобственность

Космический корабль «Буран»
Космический корабль «Буран» (Фото: Илья Наймушин / Reuters)

Межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» и возврате в государственную собственность его имущества — макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран». Об этом говорится в сообщении на странице суда в Facebook.

Суд мотивировал свое решение тем, что, согласно законодательству страны, возвращение имущества государству возможно только в случае ликвидации акционерного общества.

Ранее «Буран» пытался выкупить глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, однако ему не удалось найти владельца корабля, который принадлежит частному лицу из Казахстана. По его словам, аналогичная ситуация сложилась и с находящейся в монтажно-испытательном комплексе ракетой «Энергия-М», которая вывела «Буран» на орбиту.

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<p>Полноразмерный макет корабля &laquo;Буран&raquo;</p>

Единственный полет «Бурана» состоялся в ноябре 1988 года. Корабль совершил два витка вокруг Земли без экипажа. Его приземление проходило в автоматическом режиме. В 1990 году работы по проекту «Бурана» приостановили, а в 1993 году программу закрыли окончательно.

Находившийся на Байконуре образец сильно пострадал при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса в 2002 году. В итоге аппарат распилили на части и продали на металлолом сотрудники космодрома.

В августе прошлого года Рогозин рассказал о разработке «Роскосмосом» крылатого пилотируемого космического корабля, аналогичного «Бурану». Он должен прийти на смену кораблям «Союз МС» для обслуживания нужд орбитальных станций. Корабль будет иметь возможность посадки на взлетную полосу. По словам Рогозина, разработка летательного аппарата займет много времени.

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