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Экс-замглавы Минэнерго освободили в зале суда после приговора

Экс-замглавы Минэнерго Тихонов получил 5 лет и 4 месяца по делу о хищении
Бывшему замминистра энергетики Тихонову зачли время, проведенное в СИЗО. Суд приговорил его к штрафам и запретил занимать должности на госслужбе. Бывший чиновник вину не признавал
Анатолий Тихонов
Анатолий Тихонов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова к пяти годам и четырем месяцам колонии по делу о многомиллионном хищении, сообщило «РИА Новости».

С учетом времени, которое Тихонов провел в СИЗО, его освободили в зале суда.

Бывшему замминистра энергетики назначили штрафы 500 млн и 1 млн руб. Суд конфисковал его имущество, в том числе недвижимость во Франции, а также 122 млн руб. Тихонова также лишили орденов Почета и Дружбы, ему запрещено занимать должности на госслужбе. Суд удовлетворил иск Минэнерго, признанного по делу потерпевшим, о взыскании с Тихонова ущерба на сумму 271 852 000 руб. Другие шестеро подсудимых получили условные сроки и штрафы в размере до 80 млн руб.

Тихонова арестовали в сентябре 2020 года. По версии следствия, он организовал хищение свыше 600 млн руб., выделенных для создания государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), в годы, когда возглавлял Российское энергетическое агентство при Минэнерго (2013–2019 годы, затем он стал замминистра энергетики). Источник «РИА Новости» сообщал, что позже в деле появились новые эпизоды: еще 100 млн руб. Тихонов похитил при поставке оборудования по двум госконтрактам, считало следствие. Таким образом, общий ущерб превысил 700 млн руб.

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Политика
Анатолий Тихонов

В 2022 году глава МВД Владимир Колокольцев, не называя имени, заявил, что силовики уличили бывшего замминистра энергетики в получении взяток на 227 млн, со ссылкой на источники писал «Коммерсантъ». «Средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов», — сказал глава МВД.

В конце февраля суд приговорил к штрафу 5 млн руб. бывшего директора проекта создания ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. По данным обвинения, он был посредником при передаче взятки Тихонову.

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Минэнерго хищения приговор
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