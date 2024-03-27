ГУ МВД по Москве: за год из Москвы депортировали 42 тысячи мигрантов

В полиции раскрыли, сколько мигрантов депортировали из Москвы за год

В столице почти на 30% выявленных фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания. Число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 5,1%, заявляют в МВД

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За прошлый год суды в Москве вынесли около 42 тыс. решений о выдворении за пределы России иностранцев, сообщил на заседании Мосгордумы начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов. Трансляция заседания шла на YouТube.

«По решению судебных органов за пределы Российской Федерации выдворено около 42 тыс. иностранных граждан, 11 тыс. из которых помещено в Центр временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России», — сказал Баранов.

Пресечено 158 тыс. нарушений иностранцами правил въезда или режима пребывания в стране. Почти на 30% (3625) выросло число инициативно выявленных фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания.

На 5,1% снизилось число преступлений, совершенных иностранцами благодаря принятым мерам, отметил Баранов.

Президент Владимир Путин в конце 2023 года оценивал численность трудовых мигрантов в России в 10 млн человек. Он отмечал, что безработицы в стране «нет почти», а потребности на рынке есть. В России заинтересованы в высококвалифицированной рабочей силе, указывал глава государства.

При этом говорил, что мигранты должны соблюдать российское законодательство, а также уважать традиции народов России. Интересы россиян важнее миграционного притока, считает Путин.