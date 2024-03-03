Швейцарцы отказались повышать пенсионный возраст и одобрили 13-ю пенсию
Швейцарцы на состоявшемся 3 марта референдуме высказались против повышения пенсионного возраста до 66 лет и одобрили инициативу Швейцарского объединения профсоюзов (SGB) о выплате пенсионерам 13-й пенсии в дополнение к 12 ежемесячным, передает Bloomberg.
Согласно итогам голосования, инициативу SGB о 13-й пенсии поддержали 58,2% граждан. В свою очередь предложение молодежного крыла правой «Свободной демократической партии. Либералы» (СДПЛ) о повышении пенсионного возраста до 66 лет отклонили 74,7% участников референдума.
В настоящее время минимальная пенсия Швейцарии по старости и в случае потери кормильца (AHV) составляет 1225 швейцарских франков ($1383) в месяц, а максимальная — 2450 франков ($2767). Для супружеских пар она ограничена 3675 франками ($4151).
Как отмечает Bloomberg, швейцарские избиратели с 1848 года ни разу не одобряли планы по увеличению социальных пособий, выплачиваемых государством. Инициатива, которая увеличит доходы пенсионеров примерно на 8%, была выдвинута SGB из-за «роста стоимости жизни, который привел к снижению покупательной способности пенсий».
По мнению политического аналитика Георга Лутца, это одобрение является «переломным моментом для Швейцарии». «Всего десять лет назад, когда буржуазные партии и бизнес-ассоциации были против, такое предложение не имело бы никаких шансов», — заявил он Bloomberg перед голосованием.
Руководитель опроса Sotomo Майкл Херманн связал решение по пенсиям со «спасением» Credit Suisse в прошлом году. «Многие думают, что предприниматели и менеджеры нарушили неписаный швейцарский общественный договор: менеджеры скромны в бонусах и разврате, а люди скромны в социальных требованиях», — сказал он, добавив, что люди уже давно недовольны поведением корпораций и уклонистов от уплаты налогов.
Пенсии должны быть повышены с 2026 года, говорится в тексте инициативы SGB. Как отмечает Bloomberg, профсоюзы не представили план финансирования предполагаемых дополнительных ежегодных затрат в размере 4,1 млрд швейцарских франков ($4,7 млрд), «поэтому голосование заставит правительство, которое рекомендовало его отклонить, изо всех сил пытаться найти деньги».
Министр финансов Карин Келлер-Саттер ранее отмечала, что, поскольку Швейцария уже имеет бюджетный дефицит (4,3 млрд франков по итогам 2022 года. — РБК), одобрение, вероятно, потребует увеличения налога на добавленную стоимость (НДС).
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