Концерт Ани Лорак вслед за Краснодаром отменили в Ростове-на-Дону

Концерт Ани Лорак в Ростове-на-Дону должен был состояться 26 апреля, в Краснодаре — 27 апреля. Оба выступления отменены

Ани Лорак (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В Ростове-на-Дону отменили апрельский концерт певицы Ани Лорак, ранее не состоялись концерты других исполнителей, сообщил РБК глава администрации города Алексея Логвиненко.

«Ростовчане не приемлют выступления в нашем городе артистов, выступающих против проведения СВО. Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан», — сказал он.

По его словам, «за это время» были отменены концерты групп «ДДТ», «Мумий Тролль», «Машина времени», певца Валерия Меладзе и шоумена Александра Реввы.

Ранее об отмене концерта Ани Лорак сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Концерт в этом городе должен был пройти 27 апреля — на следующий день после Ростова. Наумов заявил, что те, кто «признаются в любви правящей на Украине власти», не будут зарабатывать в Краснодаре.

В обоих городах звучали призывы отменить вступления певицы. В Краснодаре активисты заявили, что Лорак направила деньги, вырученные за один из концертов, «на нужды пострадавших от «российской агрессии». Ростовский депутат Евгений Федяев утверждал, что певица собирает средства «на нужды ВСУ».



Лорак опровергала информацию о том, что она участвовала в сборе средств для украинских военных. По ее словам, на протяжении всей жизни она занималась только гуманитарной помощью. В частности, в январе она публиковала в социальных сетях пост со ссылкой на сайт, где можно было оказать прямую денежную помощь трем «пострадавшим семьям» с разрушенными домами, но при каких обстоятельствах это произошло, не указывалось.

На апрель у Лорак запланирован еще один концерт в России — в Воронеже. В мае должны пройти три выступления за границей, а в сентябре — в Москве.