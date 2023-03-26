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Ани Лорак опровергла сбор средств для ВСУ после отмены концерта в России

Певица Ани Лорак опровергла сбор средств для ВСУ после отмены концерта в России
О сборе средств Лорак для ВСУ заявили в законодательном собрании Ростовской области. Певица опровергла это. Накануне об отмене ее концерта объявили в Краснодаре
Ани Лорак
Ани Лорак (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украинская певица Ани Лорак на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опровергла информацию о том, что она участвовала в сборе средств для ВСУ, назвав такие сообщения «фейковыми обвинениями» и клеветой.

«Я также хочу сказать, что я никогда не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели», — написала певица.

По ее словам, на протяжении всей жизни она занималась только гуманитарной помощью.

23 марта депутат законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев сообщил в своем телеграм-канале, что обратился к губернатору региона Василию Голубеву с просьбой рассмотреть вопрос о запрете концерта Лорак в Ростове-на-Дону, запланированного на 26 апреля.

В тексте обращения Федяев ссылается новостной материал портала «Рамблер», где говорится, что Лорак в соцсетях объявила благотворительной сбор и дала ссылку на сайт, где сказано, что «деньги будут переданы на нужды ВСУ».

24 января Лорак у себя в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала пост со ссылкой на сайт, где предлагается оказать прямую денежную помощь трем «пострадавшим семьям» с разрушенными домами. Для перевода в том числе указан украинский банковский счет. При каких обстоятельствах семьи пострадали, не указывается. ВСУ и конфликт на Украине на сайте не упоминаются.

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25 марта мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем телеграм-канале об отмене в городе концерта Лорак, запланированного на 27 апреля. Он объяснил это тем, что жители Краснодара против выступлений людей, которые «признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас».

«Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы», — сообщил Наумов.

На сайте Лорак концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону по-прежнему заявлены. Еще одно выступление запланировано в Воронеже на 24 апреля. В сентябре, указано на сайте, у певицы должен состояться концерт в «Крокус Сити Холле» в Москве.

После начала военной операции на Украине Лорак выступила с антивоенным заявлением, а позже отменила ряд концертов в российских городах.

В своем последнем заявлении певица сообщила, что с пониманием относится к критике в свой адрес из-за того, что она решила продолжать выступать в России и не занимает никакую позицию по конфликту между Москвой и Киевом. «Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру», — заявила она.

Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) родилась в 1978 году в Черниговской области. В ее дискографии более десяти альбомов, в 2008 году она заняла второе место на «Евровидении» как представительница Украины. В том же году ей было присвоено название народной артистки Украины.

В 2014 году певица переехала в Россию. По словам Лорак, причиной этого стал ультиматум, поставленный перед ней украинским правительством. «В 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться», — пояснила она.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Лорак и ряда других украинских артистов. Ограничительные меры в том числе предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов с Украины и лишение всех государственных наград.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Ани Лорак сбор средств отмена концертов
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