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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила о 100 тыс. выздоровевших от COVID-19

Более 100 тыс. человек смогли выздороветь от COVID-19, но пандемия по-прежнему представляет опасность. Странам остро не хватает масок, разработка вакцины займет не меньше года
Фото: Brian Snyder / Reuters

От новой коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 100 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

Он подтвердил, что сейчас в мире зарегистрировано уже свыше полумиллиона случаев заболевания, 20 тыс. человек умерли.

Гебреисус напомнил, что накануне выступил перед лидерами «Большой двадцатки» в ходе первого в истории виртуального саммита этой организации. Основной смысл его выступления заключался в том, что странам нужно вместе противодействовать пандемии.

«Объединяйтесь, чтобы противостоять пандемии вместе. Мы единое человечество с одним общим врагом. Ни одна страна не может сражаться в одиночку; мы можем выстоять только вместе», — сказал он.

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По словам главы ВОЗ, сейчас главной проблемой в борьбе с пандемией является нехватка средств индивидуальной защиты. ВОЗ уже отправила 2 млн. единиц средств защиты в наиболее нуждающиеся страны, в скором времени должно быть распределено еще столько же, однако «нужно намного больше».

Разработка вакцины от заболевания займет по меньшей мере 12–18 месяцев, сообщил Гебреисус. В ее создании принимают участие уже 45 стран, в Норвегии и Испании на добровольцах из числа заразившихся проводятся испытания различных препаратов.

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Согласно актуальным данным университета Джонса Хопкинса, сейчас в мире насчитывается более 585 тыс. подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Больше всего заболевших в США — 97 тыс., в Италии — 86,5 тыс. В Китае, откуда началась пандемия COVID-19, почти удалось прекратить распространение заболевания, в стране насчитывается 81 897 случаев заражения, 74,7 тыс. выздоровели.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ВОЗ, коронавирус
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