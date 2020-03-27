ВОЗ сообщила о 100 тыс. выздоровевших от COVID-19

Более 100 тыс. человек смогли выздороветь от COVID-19, но пандемия по-прежнему представляет опасность. Странам остро не хватает масок, разработка вакцины займет не меньше года

Фото: Brian Snyder / Reuters

От новой коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 100 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

Он подтвердил, что сейчас в мире зарегистрировано уже свыше полумиллиона случаев заболевания, 20 тыс. человек умерли.

Гебреисус напомнил, что накануне выступил перед лидерами «Большой двадцатки» в ходе первого в истории виртуального саммита этой организации. Основной смысл его выступления заключался в том, что странам нужно вместе противодействовать пандемии.

«Объединяйтесь, чтобы противостоять пандемии вместе. Мы единое человечество с одним общим врагом. Ни одна страна не может сражаться в одиночку; мы можем выстоять только вместе», — сказал он.