ВОЗ сообщила о 100 тыс. выздоровевших от COVID-19
От новой коронавирусной инфекции в мире выздоровели уже 100 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
Он подтвердил, что сейчас в мире зарегистрировано уже свыше полумиллиона случаев заболевания, 20 тыс. человек умерли.
Гебреисус напомнил, что накануне выступил перед лидерами «Большой двадцатки» в ходе первого в истории виртуального саммита этой организации. Основной смысл его выступления заключался в том, что странам нужно вместе противодействовать пандемии.
«Объединяйтесь, чтобы противостоять пандемии вместе. Мы единое человечество с одним общим врагом. Ни одна страна не может сражаться в одиночку; мы можем выстоять только вместе», — сказал он.