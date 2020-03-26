Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Тедрос Гебреисус заявил, что для полной победы над коронавирусом необходим целый комплекс мер, который позволит в будущем не повторить возобновления эпидемии

Тедрос Гебреисус (Фото: Naohiko Hatta ./ AP)

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.

По его словам, подобные меры позволяют выиграть время в борьбе с распространением болезни, однако для спасения жизней этого недостаточно. «Вы создали окно возможностей. Но вопрос в том, как вы его используете», - заявил глава ВОЗ.

По его словам, существует шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением болезни. В первую очередь необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, готовый работать с заболевшими. Также необходимо выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус.

Также Гебреисус заявил о необходимости готовить дополнительные больницы для приема пациентов, отслеживать все контакты заболевших и перебросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.

«Эти меры помогут не только остановить распространение вируса, но и не допустить возобновление эпидемии после снятия всех ограничений», - заявил глава ВОЗ. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», - сказал он.