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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Тедрос Гебреисус заявил, что для полной победы над коронавирусом необходим целый комплекс мер, который позволит в будущем не повторить возобновления эпидемии
Тедрос Гебреисус (Фото: Naohiko Hatta ./ AP)

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.

По его словам, подобные меры позволяют выиграть время в борьбе с распространением болезни, однако для спасения жизней этого недостаточно. «Вы создали окно возможностей. Но вопрос в том, как вы его используете», - заявил глава ВОЗ.

По его словам, существует шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением болезни. В первую очередь необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, готовый работать с заболевшими. Также необходимо выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус.

Также Гебреисус заявил о необходимости готовить дополнительные больницы для приема пациентов, отслеживать все контакты заболевших и перебросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.

«Эти меры помогут не только остановить распространение вируса, но и не допустить возобновление эпидемии после снятия всех ограничений», - заявил глава ВОЗ. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», - сказал он.

«Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать – вот способ избежать дальнейших ограничений», - сказал Гебреисус.

По данным университета Джона Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 460 тыс. человек. 20857 умерли, 113,6 тыс. выздоровели. Больше всего погибших в Италии, Испании, Китае, Иране и Франции.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, ВОЗ
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