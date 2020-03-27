«Почта России» закроет отделения на 3 дня из-за коронавируса

Ограничения не коснутся круглосуточных отделений и доставки. Отделения, работающие с клиентами, будут закрыты с 30 марта по 1 апреля, заявил гендиректор «Почты России» Максим Акимов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Из-за пандемии коронавируса «Почта России» закроет на несколько дней все свои отделения, кроме работающих круглосуточно. Об этом заявил гендиректор компании Максим Акимов.

На следующей неделе, которую президент объявил нерабочей, «Почта России», по словам Акимова, будет функционировать в особом режиме. «Мы хотим минимизировать посещение наших отделений», — пояснил Акимов и добавил, что с понедельника (30 марта) по среду (1 апреля) закроются отделения, которые работают с клиентами.

Акимов отметил, что при этом для клиентов «Почты России» будет работать курьерская бесконтактная доставка. Для того чтобы мотивировать клиентов использовать дистанционные сервисы, в своей сети доставки компания почти вдвое снизила стоимость курьерской доставки, до 100 руб., добавил глава «Почты России».

Почтальонам, по словам Акимова, предоставляют дополнительный транспорт, чтобы увеличить вес посылок, которые можно захватить с собой. «И мы за это почтальонам тоже доплачиваем, 70 руб. за каждое такое отправление», — заявил гендиректор «Почты России».