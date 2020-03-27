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«Почта России» закроет отделения на 3 дня из-за коронавируса

Ограничения не коснутся круглосуточных отделений и доставки. Отделения, работающие с клиентами, будут закрыты с 30 марта по 1 апреля, заявил гендиректор «Почты России» Максим Акимов
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Из-за пандемии коронавируса «Почта России» закроет на несколько дней все свои отделения, кроме работающих круглосуточно. Об этом заявил гендиректор компании Максим Акимов.

На следующей неделе, которую президент объявил нерабочей, «Почта России», по словам Акимова, будет функционировать в особом режиме. «Мы хотим минимизировать посещение наших отделений», — пояснил Акимов и добавил, что с понедельника (30 марта) по среду (1 апреля) закроются отделения, которые работают с клиентами.

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Акимов отметил, что при этом для клиентов «Почты России» будет работать курьерская бесконтактная доставка. Для того чтобы мотивировать клиентов использовать дистанционные сервисы, в своей сети доставки компания почти вдвое снизила стоимость курьерской доставки, до 100 руб., добавил глава «Почты России».

Почтальонам, по словам Акимова, предоставляют дополнительный транспорт, чтобы увеличить вес посылок, которые можно захватить с собой. «И мы за это почтальонам тоже доплачиваем, 70 руб. за каждое такое отправление», — заявил гендиректор «Почты России».

Он также заверил, что доставка выплат по пенсиям и пособиям будет обеспечена в установленные сроки. Кроме того, вместе с правительством «Почта России» прорабатывает вопрос об увеличении сроков хранения отправлений — с 30 до 60 дней, «чтобы люди были уверены, что мы ничего не отравим назад». Акимов подчеркнул, что объявленные меры не требуют обязательного посещения почты и призвал оставаться дома.

Президент Владимир Путин 25 марта объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля при сохранении зарплаты. При этом продуктовые магазины, банки, аптеки, транспорт, медучреждения и органы власти всех уровней продолжат работу в это время. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что в столице закроются непродуктовые магазины, кафе, рестораны и бары, а также городские парки.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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К 27 марта в России зарегистрировали 1036 случаев заражения коронавирусов, три зараженных человека погибли. Наибольшее количество заболевших выявили в Москве. За сутки зафиксировали 145 новых случаев коронавируса.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: «Почта России», коронавирус, Максим Акимов
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