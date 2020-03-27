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В Москве открыли новую ветку метро

Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ). Всего открыты шесть станций, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Так, мэр столицы открыл четыре станции второго участка Некрасовской линии — «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Еще две станции — «Авиамоторная» и «Лефортово» — с 27 марта будут входить в состав этой ветки, однако затем будут включены в БКЛ, строительство которого по-прежнему ведется.

«Закончили строительство одной из крупнейших веток метро в Москве, 22 км, 10 станций от «Некрасовки» до «Лефортово». Запускали его в два этапа, сегодня запускаем второй и последний этап», — заявил Собянин. Он отметил, что новая ветка является важнейшей, так как она должна улучшить транспортную доступность около миллиона граждан и разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию на юго-востоке Москвы.

Материал дополняется.

Теги: Москва, метрополитен
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