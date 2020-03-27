Открытие участка Некрасовской линии метро в Москве. Фоторепортаж
27 марта в Москве открылся новый участок Некрасовской линии метро. На ветке от «Косино» до «Лефортово» находятся станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» и «Авиамоторная», соединенные с уже действующими станциями. Как они выглядят — в фоторепортаже РБК
Станция «Нижегородская» Некрасовской линии Московского метрополитена открылась на юго-востоке столицы 27 марта
Всего были открыты шесть станций: четыре станции второго участка Некрасовской линии — «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», а также «Авиамоторная» и «Лефортово» — которые позднее будут включены в состав Большой кольцевой линии
На фото: вестибюль станции «Нижегородская»
Некрасовская линия московского метро стала одной из крупнейших. Ее протяженность — 22 км, десять станций
На фото: станция «Юго-Восточная»
Планируется, что новая ветка разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию
На фото: платформа станции «Юго-Восточная»
Первые четыре станции Некрасовской линии были открыты в 2019 году
На фото: станция «Окская»