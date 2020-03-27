Открытие участка Некрасовской линии метро в Москве. Фоторепортаж

Всего были открыты шесть станций: четыре станции второго участка Некрасовской линии — «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», а также «Авиамоторная» и «Лефортово» — которые позднее будут включены в состав Большой кольцевой линии

На фото: вестибюль станции «Нижегородская»