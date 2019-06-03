Станции новой Некрасовской линии московского метро. Фоторепортаж

Конечная станция новой линии сейчас — «Некрасовка»

Длина первого участка Некрасовской линии — 6,9 км. ​В него также входят станции «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино»

Из-за строительства новой ветки в апреле временно перекрыли движение на значительном отрезке Таганско-Краснопресненской линии — от станции «Пролетарская» до «Котельников»

Вход на станцию «Лухмановская»

Московские власти рассчитывают, что новая ветка поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию

Предполагается, что, когда откроются оба участка новой линии, ею смогут воспользоваться 800 тыс. человек

Вход на станцию «Улица Дмитриевского»

На схеме метро новая линия обозначена розовым цветом

Новую ветку планируют соединить с Большой кольцевой линией

Вход на станцию метро «Косино»

Второй отрезок Некрасовской линии свяжет станции «Косино» и «Авиамоторная» (Калининская линия), его протяженность составит 11,7 км