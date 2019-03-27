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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года

Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек. Причину такого решения в суде не объяснили, сообщает «РИА Новости».

На заседании, которое проходит 27 марта, должен быть вынесен приговор гражданам России Юрию Мелю и Геннадию Иванову, которых обвиняют в причастности к событиям 13 января 1991 года.

Юрий Мель был арестован в Вильнюсе в марте 2014 года, его обвиняют в штурме телебашни. Как сообщала литовская прокуратура, россиянин признался в участии в произошедшем. В те годы он служил в Северном городке. Сам мужчина говорил, что 13 января он находился у телебашни и выстрелил из танка три раза, но выстрелы были холостые. Геннадий Иванов — бывший российский военный, живет в Литве.

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Прокуратура требовала приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста, а Иванова — к 12 годам.

Верховный совет Литовской ССР в марте 1990 года объявил о независимости республики. В январе 1991 года войска Советской армии заняли ряд общественных зданий в столице, а в ночь на 13 января военные предприняли штурм телецентра. На улицы Вильнюса вышли тысячи сторонников независимости. В результате столкновений погибли 14 человек, более 700 получили ранения. Власти Литвы обвинили военных в гибели людей.

В январе 2016 года в Литве начались слушания по делу о событиях в Вильнюсе, подозреваемыми по нему проходят 23 человека: 21 гражданин России и двое граждан Белоруссии. В июле 2018 года 23 июля Следственный комитет объявил о возбуждении дела против литовских прокуроров и судей, ведущих дело. В ответ на это МИД Литвы обвинил СК в «циничной попытке переписать историю».
 

Теги: Литва, Вильнюс
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