Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года

Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года

Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек. Причину такого решения в суде не объяснили, сообщает «РИА Новости».

На заседании, которое проходит 27 марта, должен быть вынесен приговор гражданам России Юрию Мелю и Геннадию Иванову, которых обвиняют в причастности к событиям 13 января 1991 года.

Юрий Мель был арестован в Вильнюсе в марте 2014 года, его обвиняют в штурме телебашни. Как сообщала литовская прокуратура, россиянин признался в участии в произошедшем. В те годы он служил в Северном городке. Сам мужчина говорил, что 13 января он находился у телебашни и выстрелил из танка три раза, но выстрелы были холостые. Геннадий Иванов — бывший российский военный, живет в Литве.

Прокуратура требовала приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста, а Иванова — к 12 годам.