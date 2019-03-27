Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов

В Москве в 2018 году на четверть выросло число аварий с участием такси. В департаменте транспорта уверены, что одной из причин этого стали переработки водителей. Бороться с этим намерены ужесточением контроля за работой таксистов

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов. Об этом рассказал «Коммерсанту» глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Система также ограничит допуск водителей, не имеющих полиса ОСАГО и не прошедших медосмотр. Как пояснил Ликсутов, таким образом власти намерены снизить аварийность такси на улицах Москвы.

По данным статистики, представленной дептрансом, в 2018 году увеличилось число ДТП с участием такси. В 2018 году произошло 764 аварии с такси, по сравнению с 2017 годом их стало больше на 25%. В них погибли 23 человека (на 15% больше, чем в 2017 году), 900 человек оказались ранены (больше на 17,8%). При этом мелкие аварии, в которых не было пострадавших, в статистику включены не были. По версии дептранса, одной из основных причин роста аварийности стали переработки водителей.

Интернет-агрегаторы пытаются бороться с проблемой самостоятельно, ограничивая для водителей время доступа к заказам. Однако таксисты обходят ограничения, переключаясь с одного агрегатора на другой.

«Работа новой системы возможна только при согласии агрегаторов к ней подключиться. Но предварительно мы обсудили этот вопрос с основными участниками рынка, они согласны передавать данные о времени работы водителей», — рассказал Ликсутов. Технически система будет организована как шлюз между приложением на смартфоне таксиста и агрегатором. Он будет сверять данные с информацией МВД и базой разрешений такси.