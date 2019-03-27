Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,40 0,32 EUR Бирж. 72,59 0,08 Brent 67,97 1,36% USD Нал. 65,17 63,93 EUR Нал. 73,69 72,02 USD ЦБ 64,17 -0,33 EUR ЦБ 72,58 -0,34 EUR/USD 1,1265 -0,0046 BTC/USD Бирж. 4 064,00 72,30 IMOEX 2 512,63 0,60% RTSI 1 229,96 0,13% DJIA 25 657,73 0,55% Nasdaq 7 691,52 0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 64,17 (-0,33) Quote, 26 мар, 12:17
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 72,58 (-0,34) Quote, 26 мар, 12:17
«Магнит» сократил в прошлом году прямые поставки вина почти в два раза Бизнес, 09:00 Спортклубы приходят в форму: как меняется фитнес-индустрия в России Pro, 08:57 Экс-министру Абызову изберут меру пресечения Общество, 08:47 Каковы глобальные риски для компаний из 13 отраслей экономики в 2019 году Pro, 08:46 Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 08:41 «Автостат» назвал марки самых продаваемых в России седанов Бизнес, 08:39 Минздрав предложил йодировать всю пищевую соль Общество, 08:37 Крупные банки заказали IBM разработку криптовалюты: что будет с акциями Quote, 08:32 Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку Финансы, 08:31 Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником Общество, 08:30 Диссиденты заявили об ответственности за атаку на посольство КНДР Политика, 08:15 Уходящий шанс: чего ожидала и не получила Россия от украинских выборов Мнение, 08:10 Фильтруй маркет: как сервис речевой аналитики поднимает компаниям продажи Pro, 08:10 В Каракасе неизвестные напали на машину Гуаидо Политика, 08:01
Общество ,  
0 
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
В Москве в 2018 году на четверть выросло число аварий с участием такси. В департаменте транспорта уверены, что одной из причин этого стали переработки водителей. Бороться с этим намерены ужесточением контроля за работой таксистов
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов. Об этом рассказал «Коммерсанту» глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Система также ограничит допуск водителей, не имеющих полиса ОСАГО и не прошедших медосмотр. Как пояснил Ликсутов, таким образом власти намерены снизить аварийность такси на улицах Москвы.

По данным статистики, представленной дептрансом, в 2018 году увеличилось число ДТП с участием такси. В 2018 году произошло 764 аварии с такси, по сравнению с 2017 годом их стало больше на 25%. В них погибли 23 человека (на 15% больше, чем в 2017 году), 900 человек оказались ранены (больше на 17,8%). При этом мелкие аварии, в которых не было пострадавших, в статистику включены не были. По версии дептранса, одной из основных причин роста аварийности стали переработки водителей.

Интернет-агрегаторы пытаются бороться с проблемой самостоятельно, ограничивая для водителей время доступа к заказам. Однако таксисты обходят ограничения, переключаясь с одного агрегатора на другой.

«Работа новой системы возможна только при согласии агрегаторов к ней подключиться. Но предварительно мы обсудили этот вопрос с основными участниками рынка, они согласны передавать данные о времени работы водителей», — рассказал Ликсутов. Технически система будет организована как шлюз между приложением на смартфоне таксиста и агрегатором. Он будет сверять данные с информацией МВД и базой разрешений такси.

В «Яндекс.Такси», комментируя слова Ликсутова, заявили, что «обсуждают различные варианты, как повысить безопасность поездок». В «Ситимобил» также заявили о работе над различными возможностями повышения безопасности поездок. «Принимаем активное участие в развитии идеи обмена информацией между игроками рынка о количестве времени, проведенного на линии», — сообщили в пресс-службе агрегатора.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Такси, Максим Ликсутов
Материалы по теме
В Москве арестовали водителя опрокинувшегося на такси грузовика
Общество
В Благовещенске пассажир ранил таксиста топором
Общество
СМИ узнали о планах «Яндекс.Такси» ввести фиксированные выплаты водителям
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter