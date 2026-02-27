 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Количество наркопотребителей в России снизилось на 1 млн за 10 лет

Число потребителей наркотиков в России уменьшилось с 2,3 млн до 1,3 млн
В России число потребителей наркотиков сократилось за десять лет примерно на 1 млн человек — с 2,3 млн в 2013 году до 1,3 млн в 2023-м
Фото: ChameleonsEye / Shutterstock
Число потребителей наркотиков в России за десять лет сократилось примерно на 1 млн человек — с 2,3 млн в 2013 году до 1,3 млн в 2023-м. Об этом заявила директор филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко, выступая на заседании Международного комитета по контролю над наркотиками.

«За 10 лет в России [с 2013 по 2023 год] число наркопотребителей снизилось с 2 млн 300 тыс. до 1 млн 300 тыс. человек», — сказала Клименко (цитата по «РИА Новости»).

Клименко уточнила, что за период с 2012 по 2024 год общая заболеваемость наркоманией снизилась в 1,4 раза, а первичная заболеваемость — в 2,8 раза. С ее слов, первичная заболеваемость психическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, снижается почти во всех возрастных группах россиян. «В возрасте 40 лет и старше не снижается и есть тенденция к росту», — отметила она.

МВД предлагает снизить значение размера наркотика
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В четверг, 26 февраля, ООН опубликовала доклад Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) за 2025 год, из которого следует, что во всем мире продолжается рост потребления наркотиков. Во всем мире по-прежнему растет потребление каннабиса, достигшее высокого уровня среди подростков.

В июне 2025 года российские власти расширили список запрещенных наркотических и психотропных веществ. Так, в перечень попали опасные для жизни и здоровья вещества из числа синтетических каннабиноидов, опиоидов, например флуонитазен, норизотонитазен, гексагидроканнабинол. Более того, правительство постановило снизить в 2,5 раза количество мефедрона, которое будет считаться крупным и особо крупным в уголовном производстве. Порог скорректировали с 2,5 до 1 г и с 500 до 200 г соответственно.

Власти России называют наркотики одной из угроз для безопасности страны. В Стратегии государственной антинаркотической политики, утвержденной в 2020 году, легализация использования наркотиков в рекреационных целях названа угрозой; президент Владимир Путин призывал разоблачать ложную информацию о «цивилизованном» употреблении «легких» наркотиков.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
наркотики оборот наркотиков
