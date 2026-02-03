 Перейти к основному контенту
МВД предлагает снизить значение размера наркотика

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Министерство внутренних дел России предлагает снизить значения «значительный, крупный и особо крупный размеры» в отношении героина для статей УК, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный ведомством. В документе говорится, что героин является одним из наиболее часто изымаемых из незаконного оборота наркотиков в России.

В ведомстве полагают, что с учетом распространенности наркотика на черном рынке, показатели размера требуют корректировки.

Сейчас установлены размеры:

  • Значительный — свыше 0,5 г,
  • крупный — свыше 2,5 г,
  • особо крупный — свыше 1 кг.

В проекте постановления говорится, что размеры предлагают снизить до 0,1 г, 0,5 г и 100 г соответственно.

