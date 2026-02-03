МВД предлагает снизить значение размера наркотика

МВД предлагает снизить значениее размера в отношении героина для статей УК

Министерство внутренних дел России предлагает снизить значения «значительный, крупный и особо крупный размеры» в отношении героина для статей УК, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный ведомством. В документе говорится, что героин является одним из наиболее часто изымаемых из незаконного оборота наркотиков в России.

В ведомстве полагают, что с учетом распространенности наркотика на черном рынке, показатели размера требуют корректировки.

Сейчас установлены размеры:

Значительный — свыше 0,5 г,

крупный — свыше 2,5 г,

особо крупный — свыше 1 кг.

В проекте постановления говорится, что размеры предлагают снизить до 0,1 г, 0,5 г и 100 г соответственно.