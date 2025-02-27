«Ъ» узнал о гибели полковника в здании антикоррупционного управления МВД
В здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией (ГУЭБиПК) МВД в центре Москвы обнаружено тело замначальника управления «П» (занимается преступностью на крупных промышленных предприятиях) полковника Евгений Головатого, сообщает «Коммерсантъ».
Предполагается, что офицер застрелился в служебном кабинете, пишет газета. Следственный комитет проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
РБК направил запрос в МВД России.
23 февраля суд обвинил оперуполномоченного по особо важным делам 10-го отдела управления «Р» ГУЭБиПК (занимается правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов) Павла Китасова в посредничестве при передаче особо крупной взятки.
Дело возбуждено по ч.4 ст. 291.1 УК, фигурантами также являются «неустановленные лица», сообщал ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Китасова арестовали в декабре 2024 года, он не признал вину.
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