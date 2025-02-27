«Ъ»: в здании антикоррупционного управления МВД в Москве нашли труп полковника

«Ъ» узнал о гибели полковника в здании антикоррупционного управления МВД

В здании ГУЭБиПК МВД в центре Москвы обнаружили тело замглавы управления «П» полковника Головатого. По предварительным данным, он покончил с собой в служебном кабинете, пишет «Коммерсантъ»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией (ГУЭБиПК) МВД в центре Москвы обнаружено тело замначальника управления «П» (занимается преступностью на крупных промышленных предприятиях) полковника Евгений Головатого, сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что офицер застрелился в служебном кабинете, пишет газета. Следственный комитет проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

РБК направил запрос в МВД России.

23 февраля суд обвинил оперуполномоченного по особо важным делам 10-го отдела управления «Р» ГУЭБиПК (занимается правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов) Павла Китасова в посредничестве при передаче особо крупной взятки.

Дело возбуждено по ч.4 ст. 291.1 УК, фигурантами также являются «неустановленные лица», сообщал ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Китасова арестовали в декабре 2024 года, он не признал вину.