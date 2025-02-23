 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полицейского из антикоррупционного отдела обвинили по статье о взятках

ТАСС: полицейского из антикоррупционного отдела обвинили по статье о взятках

Суд обвинил оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела управления «Р» ГУЭБиПК МВД России Павла Китасова в посредничестве при передаче особо крупной взятки, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

ГУЭБиПК МВД — главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Дело возбуждено по ч.4 ст. 291.1 УК, фигурантами также являются «неустановленные лица», указано в документах.

Китасова арестовали в декабре 2024 года, оперуполномоченный не признал вину.

В зоне спецоперации погиб осужденный за взятку чиновник
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В декабре 2024 года по иску Генпрокуратуры правоохранительные органы изъяли около десятка объектов недвижимости общей стоимостью свыше 200 млн руб. у экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Восточного административного округа Москвы Александра Басова, членов его семьи и связанных с ними лиц.

Басов работал в полиции с 2001 года, последнюю должность занял в 2021-м. Год спустя его уволили из-за проступка, порочащего честь полицейского. Обвинения против Басова были выдвинуты по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере): 4 млн руб. ему передал представитель Московского центра дезинфекции. За это Басова приговорили к десяти годам лишения свободы, штрафу в 9,8 млн руб. и запретили занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на пять лет.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
посредничество взятка полицейский
Материалы по теме
В зоне спецоперации погиб осужденный за взятку чиновник
Политика
Генерала Росгвардии задержали за взятку
Общество
В Москве замначальника таможни арестовали по обвинению в получении взятки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Силы ПВО сбили над Россией десять дронов менееПолитика, 09:03
«Сотни заявок на Куршевель»: как россияне отдыхают этой зимой в АльпахБизнес, 09:00
Полицейского из антикоррупционного отдела обвинили по статье о взяткахОбщество, 08:45
«РИА Новости» узнало об аресте счетов Аскерова в России из-за долговОбщество, 08:11
Вино в кино: 11 фильмов на все временаСтиль, 08:00
Маск предложил госслужащим США отчитаться о работе или уйти в отставкуПолитика, 07:44
Над Россией за ночь сбили 20 беспилотниковПолитика, 07:17
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
WSJ узнала об обиде Трампа на Зеленского и восхищении ПутинымПолитика, 07:02
Трамп уступил Байдену по скорости депортации мигрантовПолитика, 06:40
Польский президент объяснил «хитрый план» США по УкраинеПолитика, 05:55
Вильфанд не исключил возвращения морозов в европейской части РоссииОбщество, 05:34
Шесть человек погибли в Перу при обрушении крыши фудкортаОбщество, 05:12
Израиль прервал возвращение палестинцев из-за «унизительных церемоний»Политика, 04:49
Как Бивол отобрал титул абсолютного чемпиона у Бетербиева. ФоторепортажСпорт, 04:31