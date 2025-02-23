ТАСС: полицейского из антикоррупционного отдела обвинили по статье о взятках

Полицейского из антикоррупционного отдела обвинили по статье о взятках

Суд обвинил оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела управления «Р» ГУЭБиПК МВД России Павла Китасова в посредничестве при передаче особо крупной взятки, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

ГУЭБиПК МВД — главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Дело возбуждено по ч.4 ст. 291.1 УК, фигурантами также являются «неустановленные лица», указано в документах.

Китасова арестовали в декабре 2024 года, оперуполномоченный не признал вину.

В декабре 2024 года по иску Генпрокуратуры правоохранительные органы изъяли около десятка объектов недвижимости общей стоимостью свыше 200 млн руб. у экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Восточного административного округа Москвы Александра Басова, членов его семьи и связанных с ними лиц.

Басов работал в полиции с 2001 года, последнюю должность занял в 2021-м. Год спустя его уволили из-за проступка, порочащего честь полицейского. Обвинения против Басова были выдвинуты по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере): 4 млн руб. ему передал представитель Московского центра дезинфекции. За это Басова приговорили к десяти годам лишения свободы, штрафу в 9,8 млн руб. и запретили занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на пять лет.