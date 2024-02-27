Кабмин предложил повысить порог ущерба по налоговым преступлениям

Кабмин предложил поправки к проекту закона о повышении порога ущерба при экономических преступлениях. Правительство предлагает нарастить на 25% порог ущерба по налоговым преступлениям, пишут «Ведомости»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство предложило поправки к проекту закона о повышении пороговых значений при определении крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса (УК) 170.2, 178, 180, 199, 199.1, 199.3, 199.4, следует из сопроводительных материалов к законопроекту (есть у РБК). Проект поправок согласован с МВД, Минфином, ФТС, Минэкономразвития.

Ранее об этом «Ведомостям» сообщил источник в комиссии. По данным издания, для статьей 199, 199.1, 199.3 и 199.4, которые определяют ответственность за уклонение от обязательных платежей в бюджет, предлагается нарастить на 25% порог ущерба по налоговым преступлениям.

Соответствующий законопроект был подготовлен депутатами от фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, Владиславом Даванковым и Александром Деминым, и направлен в Госдуму в апреле 2023 года. Закон был принят в первом чтении в мае.

Поправки кабмина ко второму чтению законопроекта должны увеличить число статей УК, в которые вносятся изменения, а также изменить пороговые значения ущерба по сравнению с вариантом первого чтения.

Так, в октябре правительство отклонило предложение депутатов повысить пороги ущерба по налоговой статье 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых платежей). В изначальной версии авторы законопроекта предлагали увеличить размер крупного ущерба с 15 млн до 35 млн руб., а особо крупного — с 45 млн до 100 млн руб, сообщали тогда «Ведомости». По данным издания, его рассмотрение на правкомиссии в октябре 2023 года было отложено, потому что у Минюста возникла необходимость согласовать изменения с другими поправками в УК.

Сейчас по статьям 199 и 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) кабмин предлагает повысить пороги с 15 млн до 18,75 млн руб. (крупный размер) и с 45 млн до 56,25 млн руб. (особо крупный), то есть меньше, чем предлагали депутаты.

В статье 199.3 (уклонение страхователя-физлица от уплаты взносов) правительство предлагает поднять планку с 1,8 млн до 2,25 млн руб. (крупный размер) и с 9 млн до 11,250 млн руб. (особо крупный) соответственно (в обоих случаях речь идет об уклонении за три года деятельности). В случае уклонения страхователя-организации (ст. 199.4) крупный и особо крупный размеры ущерба хотят повысить с 6 до 7,5 млн руб. и с 30 до 37,5 млн руб.

Также в статье 159 УК РФ (мошенничество) значительным ущербом правительство предлагает признавать ущерб в сумме не менее 250 тыс. руб. (сейчас — не менее 10 тыс. руб.), передает «Интерфакс». Планку крупного размера имущества предлагается повысить с 3 до 4,5 млн руб., а особо крупного размера — с 12 до 18 млн руб.

Ранее, Нечаев заявил, что Госдуме необходимо вернуться к рассмотрению законопроекта. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее говорил в разговоре с «Интерфаксом», что комитет вернется к рассмотрению этого вопроса во втором чтении в начале 2024 года.